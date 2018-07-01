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بعد مفاجأة حصوله على البراءة..هكذا علق فضل شاكر على هذا القرار

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 01:50 بعد مفاجأة حصوله على البراءة..هكذا علق فضل شاكر على هذا القرار | ثقافة و فنون
بعد مفاجأة حصوله على البراءة..هكذا علق فضل شاكر على هذا القرار
بعد يومين من حصول المطرب اللبناني فضل شاكر على البراءة من التهم الموجهة إليه بلبنان ومن بينها تكوين عصابات مسلحة وسلب أموال، تفاعل الفنان اللبناني يومه الأحد، عبر حسابه بتويتر، وعبر عن سعادته بعد

''شوف تيفي''

بعد يومين من حصول المطرب اللبناني فضل شاكر على البراءة من التهم الموجهة إليه بلبنان ومن بينها تكوين عصابات مسلحة وسلب أموال، تفاعل الفنان اللبناني يومه الأحد، عبر حسابه بتويتر، وعبر عن سعادته بعد هذا القرار.

وكتب فضل شاكر في أول تعليق له منذ صدور حكم براءته، عبر حسابه على تويتر: '' صباح يسرٍ من بعد عسر''، وهو ما يدل على سعادته الكبيرة بحصوله على البراءة من التهم الخطيرة التي وجهت إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان اللبناني فضل شاكر وبعد اختفائه، أعلن مؤخرا تراجعه عن قرار الاعتزال، وأصدر أغنية جديدة قبل حوالي شهرين.

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