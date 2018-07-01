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المشاركون المغاربة في ''مخيم الفضاء'' يستكشفون أهم المعالم الحضارية للعاصمة الفيدرالية واشنطن

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 00:52 المشاركون المغاربة في مخيم الفضاء يستكشفون أهم المعالم الحضارية للعاصمة الفيدرالية واشنطن | مجتمع
المشاركون المغاربة في ''مخيم الفضاء'' يستكشفون أهم المعالم الحضارية للعاصمة الفيدرالية واشنطن
قام المشاركون المغاربة في البرنامج التربوي والعلمي ''مخيم الفضاء'' بالولايات المتحدة الأمريكية أمس السبت واليوم الأحد، بزيارة للعاصمة الفيدرالية واشنطن استكشفوا خلالها أبرز معالمها الثقافية

شوف تيفي

قام المشاركون المغاربة في البرنامج التربوي والعلمي ''مخيم الفضاء'' بالولايات المتحدة الأمريكية أمس السبت واليوم الأحد، بزيارة للعاصمة الفيدرالية واشنطن استكشفوا خلالها أبرز معالمها الثقافية والحضارية.

وتندرج هذه الزيارة ''الثقافية'' في إطار برنامج المخيم الذي ينظم مابين 7 و17 يوليوز الجاري بهانتسفيل بولاية ألاباما، بمشاركة تلاميذ متفوقين في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات، يمثلون العديد من البلدان حول العالم.

وقد أتاحت هذه الزيارة للتلاميذ المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 15و 18 سنة، ولوج عوالم الفضاء من بوابة '' متحف الطيران والفضاء '' الذي يستقطب سنويا ملايين الزوار، مانحا إياهم رحلة بحث في تاريخ وعلوم وتقنيات الطيران والطيران الفضائي، بالإضافة إلى علوم الكواكب والجيولوجيا والجيوفيزياء.

كما شملت الزيارة التي توجت أسبوعا حافلا بالأنشطة العلمية، جامعة جورج تاون حيث تعرف المشاركون على مختلف المرافق التي تتوفر عليها وعلى المناهج الدراسية المعتمدة فيها والآفاق الدراسية التي تتيحها.

وتضمن برنامج هذه الرحلة أيضا زيارة، اليوم الاحد، لمتحف ''الجاسوسية'' الذي يضم أكبر مجموعة من أدوات وتحف التجسس، إلى جانب عدد من المواقع والنصب التذكارية المخلدة لأحداث فارقة في التاريخ الأمريكي، على أن تتم غدا الاثنين زيارة مقر وزارة الخارجية الأمريكية ومكتبة الكونغرس ثم البيت الأبيض.

يشار أن مساهمة المشاركين المغاربة كانت محط تنويه من قبل المؤطرين المشرفين على مختلف الورشات والأعمال التطبيقية، سواء من حيث الانضباط أو المشاركة الفعالة، كما أنهم استغلوا هذا الملتقى الشبابي للتعريف بالمقومات الحضارية والثقافية للمغرب، وكذا التعرف على ثقافات أخرى ونسج صداقات مع مشاركين من مختلف أرجاء المعمور.

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