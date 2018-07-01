 حصري..بعد ضجة فرضية وفاة رضيع نتيجة تعرضه للاغتصاب بشيشاوة: الشرطة تستدعي الوالدين +تفاصيل جديدة ﻿
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حصري..بعد ضجة فرضية وفاة رضيع نتيجة تعرضه للاغتصاب بشيشاوة: الشرطة تستدعي الوالدين +تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق

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حصري..بعد ضجة فرضية وفاة رضيع نتيجة تعرضه للاغتصاب بشيشاوة: الشرطة تستدعي الوالدين +تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 00:09 حصري..بعد ضجة فرضية وفاة رضيع نتيجة تعرضه للاغتصاب بشيشاوة: الشرطة تستدعي الوالدين +تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق
حصري..بعد ضجة فرضية وفاة رضيع نتيجة تعرضه للاغتصاب بشيشاوة: الشرطة تستدعي الوالدين +تفاصيل جديدة
بعد ساعات من تداول مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، لمعطيات تشير إلى مصرع رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر بشيشاوة، أكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن ما أثير حول واقعة الاعتداء الجنسي على الرضيع،

"شوف تيفي"

 

بعد ساعات من تداول مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، لمعطيات تشير إلى مصرع رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر بشيشاوة، أكد مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن ما أثير حول واقعة الاعتداء الجنسي على الرضيع، يبقى مجرد فرضية مصدرها طبيبة، عاينت جثته بالمستشفى الاقليمي وانتابتها الشكوك بسبب وجود بقعة دم ب "مخرجه".

وأوضح المصدر ذاته أن الضابطة القضائية استمعت لوالدي الرضيع واللذان أكدا أن وفاة رضيعهما كانت طبيعية نتيجة إصابته بوعكة صحية مؤخرا، مشيرا إلى أن ما تم تداوله يبقى إلى حدود الساعة غير مؤكد ولا يمكن الجزم بصحته حتى يتم الكشف عن نتائج التشريح الطبي.

وأكد ذات المصدر أن فرضية هتك العرض تبقى بعيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جثة الرضيع توجد بمستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بشيشاوة ومن المنتظر أن يتم نقلها إلى مراكش صباح غد الاثنين لاخضاعها للتشريح الطبي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شيشاوة الرضيع الاغتصاب التشريح

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