العثــماني في ورطة مع القصر الملكي .. ﻿

وضعت تصريحات عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، حول المؤسسة الملكية، الأمين العام للحزب في ورطة حقيقية، فقد اضطر سعد الدين العثماني إلى الخروج برد قوي وصل حد دعوة من لا يحترمون

شوف تيفي

وضعت تصريحات عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، حول المؤسسة الملكية، الأمين العام للحزب في ورطة حقيقية، فقد اضطر سعد الدين العثماني إلى الخروج برد قوي وصل حد دعوة من لا يحترمون الثوابت المرجعية لـ “البيجيدي” إلى أن يؤسسوا حزبا جديدا، في رد ضمني على تصريح حامي الدين.

وأضافت “المساء” في عدد غد الاثنين أن العثماني أكد في لقاء مع المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن علاقة “المصباح” بالمؤسسة الملكية ليست مبنية على مصالح ولا على منطق برغماتي أو تكتيكي، بل تتأسس على إيمان الحزب بأن المؤسسة الملكية من ضمن الثوابت الدستورية للمغرب.

وبعث العثماني برسائل واضحة بعد ورطة تصريحات حامي الدين، التي وضعت الحزب قي موقف حرج مع القصر، وأكد أن الأمين العام للعدالة والتنمية ينتخب على أساس ثوابت الحزب، ومنها المؤسسة الملكية، ولذلك، فالأمين العام مسؤول على الحفاظ على دستور الحزب وتسليمه لمن يأتي بعده كما هو، يؤكد العثماني.