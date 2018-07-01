 هاذ شي خطير..طفل عندو 5 سنوات تعرض للاغتصاب وداوه للمستشفى كولو دمايات بشيشاوة ﻿
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هاذ شي خطير..طفل عندو 5 سنوات تعرض للاغتصاب وداوه للمستشفى كولو دمايات بشيشاوة

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 23:23 هاذ شي خطير..طفل عندو 5 سنوات تعرض للاغتصاب وداوه للمستشفى كولو دمايات بشيشاوة | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير..طفل عندو 5 سنوات تعرض للاغتصاب وداوه للمستشفى كولو دمايات بشيشاوة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جماعة الدويران، بإقليم شيشاوة، اهتزت قبل يومين على وقع جريمة بشعة، ضحيتها طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، تعرض للاغتصاب من الدبر من طرف مجهول.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن جماعة الدويران، بإقليم شيشاوة، اهتزت قبل يومين على وقع جريمة بشعة، ضحيتها طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، تعرض للاغتصاب من الدبر من طرف مجهول.

وأوضح المصدر ذاته أن أسرة الطفل، عثرت عليه في وضع صحي جد حرج غارقا في الدماء، ليتم نقله إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة، وخلال الفحص الأولي، تبين تعرض الطفل لجروح جد بليغة على مستوى الدبر نتيجة هتك العرض الذي تعرض له.

وأكد ذات المصدر أن الطفل ونظرا لخطورة حالته تم نقله على وجه السرعة إلى إحدى مستشفيات مدينة مراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

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