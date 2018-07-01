سوء الأحوال الجوية يؤدي لانقلاب قارب للصيد التقليدي بعرض سواحل مير اللفت ومصرع بحار ﻿

تسببت الرياح القوية التي تشهدها مناطق إقليم سيدي افني في انقلاب قارب صغير للصيد التقليدي زوال أمس السبت بعرض شاطئ ''مير اللفت'' كان على متنه بحار لقي حتفه جراء الحادث.

شوف تيفي:مير اللفت

تسببت الرياح القوية التي تشهدها مناطق إقليم سيدي افني في انقلاب قارب صغير للصيد التقليدي زوال أمس السبت بعرض شاطئ "مير اللفت" كان على متنه بحار لقي حتفه جراء الحادث.

وحسب ما أفادت به مصادر "شوف تيفي"، فإن الهالك كان يقوم بجولة صيد بسواحل شاطئ "مير اللفت" على متن قاربه ليتفاجأ بموجة عاتية تصطدم به ما أدى لانقلاب القارب وسقوط صاحبه بمياه البحر لتتقاذفه الأمواج ويلقى حتفه غرقا.



وأضافت ذات المصادر، أن المصالح الأمنية فور توصلها بالحادث هرعت لعين المكان رفقة عناصر الوقاية المدنية، وقامت بحملة تمشيطية أسفرت عن انتشال جثة الهالك، وجرى نقلها صوب مستودع الأموات، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن تحقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الواقعة.