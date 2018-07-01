عاجل ..أحداث شغب خطيرة بباريس خلال الاحتفال بفوز الديوك بالمونديال ﻿

تحولت احتفالية الشعب الفرنسي بالعاصمة باريس بفوز ''الديوك'' بلقب المونديال، قبل قليل من يومه الأحد 15 يوليوز، إلى أحداث شغب جد خطيرة، حيث تبادل المئات من الأشخاص العنف، بالرغم من تدخل الشرطة الفرنسية

"شوف تيفي"



تحولت احتفالية الشعب الفرنسي بالعاصمة باريس بفوز "الديوك" بلقب المونديال، قبل قليل من يومه الأحد 15 يوليوز، إلى أحداث شغب جد خطيرة، حيث تبادل المئات من الأشخاص العنف، بالرغم من تدخل الشرطة الفرنسية التي حاولت إعادة الهدوء لشوارع وأزقة العاصمة.

وتناقلت قنوات رياضية عالمية، قبل قليل من يومه الأحد، مقاطع فيديو جد خطيرة، توثق لحظة اندلاع أعمال الشغب والتي تشير بعض المعطيات إلى أنها وقعت بين فرنسيين ومهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفرنسي، توج اليوم بلقبه الثاني بكأس العالم، بعد الإطاحة بالمنتخب الكرواتي برباعية تاريخية، خلال نهائي الحلم بملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.