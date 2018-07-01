 عبد الله البقالي ''ليس لدي أي مشكل شخصي مع الصحافيين ونقابة الصحافيين تنفي وتكذب تصريحات المشهوري والسراج ﻿
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عبد الله البقالي ''ليس لدي أي مشكل شخصي مع الصحافيين ونقابة الصحافيين تنفي وتكذب تصريحات المشهوري والسراج

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 20:25 عبد الله البقالي ليس لدي أي مشكل شخصي مع الصحافيين ونقابة الصحافيين تنفي وتكذب تصريحات المشهوري والسراج | صحافة
عبد الله البقالي ''ليس لدي أي مشكل شخصي مع الصحافيين ونقابة الصحافيين تنفي وتكذب تصريحات المشهوري والسراج
على إثر البلاغ الذي أصدره العديد من المناضلين، من داخل المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي، ولجان التنسيق والفروع، وصحافيات وصحافيين، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية

شوف تيفي: جمال الديابي

على إثر البلاغ الذي أصدره العديد من المناضلين، من داخل المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي، ولجان التنسيق والفروع، وصحافيات وصحافيين، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذين عبروا من خلاله عن رفضهم لـ'' رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأمينها العام للعضو الشرفي الثامن بالمجلس خارج الأجهزة التقريرية للنقابة، وذلك في خرق سافر لكافة الأعراف الديمقراطية والتقاليد المعمول بها''...

حيث أعلن المحتجون، في مقدمتهم الصحفيان ''محمد الضو سراج و محمد المشهوري'' للرأي العام الوطني والدولي، يوم 13 يوليوز في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن حركتهم ''ليست مجرد رد فعل على المسار السلبي الذي رافق اختيار وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، بل هي بداية عمل جماعي جاد ومستمر، هدفه الرئيسي تصحيح الأوضاع داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها إطارا شرعيا نضاليا وتمثيليا لجميع الصحافيين والإعلاميين المغاربة، خاصة في أفق مؤتمرها المقبل، الذي يتعين أن يشكل محطة للتصحيح.''

قال عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' اليوم الأحد 15 يوليوز، ''ليس لدي أي مشكل شخصي يجمعني بهؤلاء الصحافيين الزملاء، وأن البلاغ الذي صدر اليوم عن النقابة يعبر عن مواقفي بشكل شخصي، كما يعبر عن المكتب التنفيذي بالنقابة ''.

وقد عبر بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد 15 يوليوز، عن تفاجؤ ''أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ببلاغ صادر عن عضوين منها، ويتضمن ترويسة وشعار النقابة، بشكل مخالف للقوانين سواء تلك التي تنظم العمل النقابي والجمعوي أو التي تؤطر عمل النقابة''.

كما أكد البلاغ على ''أن الاستعمال غير القانوني، لترويسة وشعار النقابة، من طرف عضوين، الأول من المكتب التنفيذي والثاني من الأمانة العامة، عمل لاقانوني ولا أخلاقي، و لا يمكن السكوت عنه، لأنه انتحال لصفة، في الوقت الذي من المفروض قانونا أن استعمال ترويسة وشعار النقابة، يتم عبر الهياكل، طبقا لقوانين النقابة، التي صوت عليها المؤتمر والمجلس الوطني الفيدرالي''، كما نفى بلاغ النقابة ''إن ما ادَّعاه هذان العضوان، عدم التداول الديمقراطي، في اختيار العضو الثامن، في لائحة الصحافيين بالمجلس الوطني للصحافة، داخل هياكل النقابة، أو في المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أو في التنسيق مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال (إ.م.ش)، أوفي كل مسلسل انتخابات هذا المجلس، غير صحيح''.


وأكد بلاغ النقابة التي يرأسها عبد الله البقالي ''أن المعنيين شاركا في جميع المداولات، سواء في المكتب التنفيذي أو في المجلس الوطني الفيدرالي، و التي استغرقت مدة طويلة تجاوزت الشهور، و كانا يوافقان على جميع القرارات التي تحسم بالنقاش و التداول و في أجواء الصراحة و الوضوح و لم يسبق لهما أن أبديا أي اعتراض طيلة هذا المسلسل ما عدا في الاجتماع الأخير الذي التأم خلال الأسبوع الماضي.. ومعلوم أن أحد هذين العضوين لم يلتزم بقرارات أجهزة النقابة، و قدم خلسة ترشيحه ضمن لائحة المنافسة و يتوفر المكتب التنفيذي على الدليل في ذلك''.

كما اعتبر المكتب التنفيذي، في ذات البلاغ '' أن ما قام به العضوان، ممارسة معارضة لقوانين النقابة ومبادئ النزاهة، وسيعرض هذا الموضوع على هياكل النقابة للتداول فيه، طبقا للقانون و للأعراف الديمقراطية التي تسود عملنا''.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب عبد الله البقالي نقابة الصحافيين مشكل تصريحات المشهوري السراج

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