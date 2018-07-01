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عاجل.. العثور على الزوجة اللي قالوا خطفتها منقبة من داخل مسجد بالبيضاء+فيديو

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 20:19 عاجل.. العثور على الزوجة اللي قالوا خطفتها منقبة من داخل مسجد بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل.. العثور على الزوجة اللي قالوا خطفتها منقبة من داخل مسجد بالبيضاء+فيديو
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السيدة المتزوجة، والتي اختفت من داخل مسجد بالحي المحمدي بالبيضاء، عادت قبل قليل من يومه الأحد 15 يوليوز، إلى منزل أسرتها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن السيدة المتزوجة، والتي اختفت من داخل مسجد بالحي المحمدي بالبيضاء، عادت قبل قليل من يومه الأحد 15 يوليوز، إلى منزل أسرتها.

وأوضحت أسرة المتزوجة لـ "شوف تيفي" أنها عادت إلى منزل الأسرة، بعد تمكنها من الفرار من شخص وسيدة، قاما بنقلها إلى مدينة المحمدية، موضحين أن المصالح الأمنية من المنتظر أن تستمع لها للكشف عن ظروف وملابسات اختطافها.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الزوجة، اتهمت في تصريح أدلت به يوم أمس لـ "شوف تيفي" سيدة منقبة بتورطها في اختطاف "الزوجة" من داخل مسجد يوجد بالحي المحمدي خلال صلاة العصر قبل يومين .



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزوجة مسجد الحي المحمدي سيارة أجرة

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