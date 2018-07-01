عاجل.. سائق سيارة أجرة مات وهو كيسوق ''الطاكسي'' فكازا..شوفو شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن سائق سيارة أجرة، لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل قليل من يومه الأحد 15 يوليوز، داخل سيارة إسعاف، خلال نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي الإسعافات الضرورية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن سائق سيارة أجرة، لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل قليل من يومه الأحد 15 يوليوز، داخل سيارة إسعاف، خلال نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأوضح المصدر ذاته أن السائق المصاب بـ ''الربو''، أغمي عليه خلال قيادته للسيارة، ما تسبب في انحرافها عن مسارها، قبل اصطدامها بشجرة توجد بجانب الطريق، ما أثار رعب وهلع راكبين، كانا داخل السيارة.

وأكد ذات المصدر أن السائق وبعد نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، تم وضع جثته بمستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي للكشف عن الأسباب الكامنة وراء وفاته.





