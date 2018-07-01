الفراسة تقود شرطيا إلى اعتقال مسافر بحوزته خمس كيلوغرامات ونصف من المخدرات ﻿

تمكنت عناصر الأمن العمومي بالمحطة الطرقية مكناس عصر اليوم الأحد من اعتقال شاب من مواليد سنة 2000، وبحوزته خمس كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا.

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب



تمكنت عناصر الأمن العمومي بالمحطة الطرقية مكناس عصر اليوم الأحد من اعتقال شاب من مواليد سنة 2000، وبحوزته خمس كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا.

وكان المتهم المنحدر من منطقة كتامة، قادما على متن حافلة للنقل الطرقي من مدينة الحسيمة في اتجاه مدينة الدار البيضاء.

وحول الموضوع، صرح أحد المسؤولين العاملين بالمحطة الطرقية، على أن نباهة الشرطي وفراسته، مكنتاه من إحباط هاته العملية، واعتقال المتهم في حالة تلبس.

وأضاف ذات المتحدث، على أنها ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها ذات العناصر من القيام بعملية نوعية كهاته، وإنما سبق لها وأن أسقطت العديد من المهربين، والفارين المبحوث عنهم بموجب مذكرات البحث.



