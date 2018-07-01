طلبة التكوين المهني ''iSTA'' محرمون من دبلومات التخرج منذ سنة ويستنجدون بالوزارة للتدخل العاجل ﻿

يعيش عدد من الطلبة الذين تلقوا تعليمهم بمعهد التكوين المهني (iSTA) بمدينة تيزنيت على وقع التذمر والغضب جراء عدم تمكنهم من الحصول على دبلومات التخرج منذ أزيد من سنة.

شوف تيفي:تيزنيت

يعيش عدد من الطلبة الذين تلقوا تعليمهم بمعهد التكوين المهني (iSTA) بمدينة تيزنيت على وقع التذمر والغضب جراء عدم تمكنهم من الحصول على دبلومات التخرج منذ أزيد من سنة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فإن إدارة المعهد اكتفت فقط بمنح المتخرجين شهادات النجاح (attestation de reussit) خاصة شعبة تقني متخصص في التجارة والتسيير وشعبة تسيير الشركات الذين اجتازوا الاختبارات يوم 16 يونيو 2017 ، وظهرت نتائج النجاح غشت 2017، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم يظهر أي أثر لدبلوماتهم، التي ينتظرونها بشغف وشوق كبير وكل آمالهم معلقة بها.

وأوضح عدد من المتضررين أنهم يعانون جراء هذا التأخير غير المفهوم، إذ يفوت عليهم هذا المشكل مجموعة من المباريات الوظيفية التي تظهر، ولا يستفيدون منها نتيجة عدم توفرهم على دبلومات التخرج، الشيء الذي يضع مستقبلهم في المجهول، وفق تعبير أحد المتضررين.

وطالب هؤلاء من الجهات الوصية والوزارة المعنية بالتدخل العاجل لإنصافهم، ومدهم بدبلوماتهم الدراسية لفسح المجال أمامهم للتقدم للمباريات، إسوة بغيرهم من الطلبة بمختلف جهات المملكة.