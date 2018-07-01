جماعة أكادير تدخل على خط إطلاق أسماء فلسطينية على أزقة وشوارع المدينة ﻿

مازالت ضجة إقدام المجلس الجماعي لمدينة أكادير على إطلاق أسماء فلسطينية على بعض أزقة وشوارع حي القدس بمدينة أكادير متواصلة إذ دخلت الجماعة على خط هذه القضية التي أسالت الكثير من المداد وأثارت حفيظة

شوف تيفي:أكادير

مازالت ضجة إقدام المجلس الجماعي لمدينة أكادير على إطلاق أسماء فلسطينية على بعض أزقة وشوارع حي القدس بمدينة أكادير متواصلة إذ دخلت الجماعة على خط هذه القضية التي أسالت الكثير من المداد وأثارت حفيظة ساكنة المدينة.

وأكد نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير ''محمد الباكيري'' على أن تسمية حي القدس بأسماء فلسطينة تم بمقترح من جمعية بالحي السالف وذلك بهدف استكمال تسمية شوارع وأزقة المدينة.

وأوضح ''الباكيري'' أن المجلس الجماعي بجميع مكوناته سواء الأغلبية أوالمعارضة تفاعلت بشكل إيجابي مع المقترح، حيث جرت المصادقة على نقطة تسمية الشوارع والأزقة بأسماء فلسطينية في الدورة الاستثنائية ليوم 9 يوليوز، وتمت أيضا المصادقة على النقطة الخاصة بإطلاق أسماء ذات بعد أمازيغي على أزقة وشوارع حي ''تدارت'' تكريسا للهوية الثقافية الأمازيغية للمنطقة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحي الذي طالته هذه التسمية أطلق عليه اسم ''القدس'' منذ عقود ومعروف بهذا الإسم لدى الساكنة وتسمية أزقته وشوارعه بحوالي 40 اسما جاء كانسجام مع مميزات وخصائص الحي المسمى بـ ''القدس''، وليست هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها اسم فلسطيني على أحد معالم مدينة أكادير إذ سبق وأن أطلق اسم الشهيد الفلسطيني ''محمد الدرة'' على المركب الثقافي بحي الداخلة.

وقال نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير ''هناك ارتباط تاريخي للمغاربة بالقدس وفلسطين، كقضية إنسانية، والمغاربة يفتخرون بكون أن لهم حيا بالقدس يحمل اسمهم (حي المغاربة)''.

وفي رده على التعليقات، المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت تسمية أزقة حي القدس بأسماء مدن فلسطينية ''طمسا لهوية مدينة أكادير الأمازيغية، أبرز باكيري، أن ''الهوية الأمازيغية أكبر من أن تطمس، وهي هوية متعددة الروافد، ومدينة أكادير مدينة معروف عنها تعايشها وانفتاحها، ولم تكن لها أبدا أية حساسية من تسمية مناطق أو أزقة، سواء كانت لشخصيات أو لمعالم تاريخية أو جغرافية''، مشيرا إلى أن ''هناك من يريد أن يوظف هذه المبادرة التي قام بها المجتمع المدني وهذا التفاعل الإيجابي للمجلس الجماعي، لأغراض ضيقة للأسف الشديد، وهذه الأغراض سيرد عليها الشارع الأكاديري بمزيد من التعاطف والتضامن مع القضية الفلسطينية''.





