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الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي 67

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 14:28 الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي 67 | دولي
الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي 67
أكد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة في 1967، وسط خلاف بين إسرائيل وإيرلندا بسبب مشروع قانون يحظر استيراد إيرلندا سلعا من المستوطنات الإسرائيلية.

شوف تيفي :

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة في 1967، وسط خلاف بين إسرائيل وإيرلندا بسبب مشروع قانون يحظر استيراد إيرلندا سلعا من المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة باسم رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحفي ببروكسيل، ''نحن بالطبع نتابع المسار التشريعي لهذا المقترح الذي لا يزال متواصلا''، مبينة أنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على مشروع قانون قيد الدراسة.

وأضافت ''لا نعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها سنة 1967، ولا نعتبرها جزء من الأراضي الإسرائيلية''.

وقد صوت مجلس الشيوخ الإيرلندي ، مساء الأربعاء الماضي، بغالبية 25 صوتا مقابل 20 صوتا، على مشروع قانون يحظر استيراد إيرلندا سلعا من المستوطنات الإسرائيلية، وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب للموافقة عليه ليصبح ساري المفعول، علما بأن الحزب الحاكم في إيرلندا يعارض هذا النص.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد استدعت، أول أمس الخميس، السفير الإيرلندي لديها للاحتجاج على مشروع القانون، وهددت أيضا بإغلاق السفارة الإيرلندية في تل أبيب.

 

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