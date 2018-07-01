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فضيحة..زوجة تتهم زوجها رجل سلطة باغتصابها من الدبر بالبيضاء

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 14:22 فضيحة..زوجة تتهم زوجها رجل سلطة باغتصابها من الدبر بالبيضاء | مجتمع
فضيحة..زوجة تتهم زوجها رجل سلطة باغتصابها من الدبر بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن نائب وكيل الملك بابتدائية البيضاء، توصل وسط الأسبوع الجاري، بشكاية من سيدة، تتهم من خلالها زوجها الذي يعمل كرجل سلطة ''مقدم'' بهتك عرضها وممارسة الجنس عليها بالقوة من

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن نائب وكيل الملك بابتدائية البيضاء، توصل وسط الأسبوع الجاري، بشكاية من سيدة، تتهم من خلالها زوجها الذي يعمل كرجل سلطة ''مقدم'' بهتك عرضها وممارسة الجنس عليها بالقوة من الدبر.

وأوضح المصدر ذاته أن الزوجة تتهم زوجها بإرغامها على ممارسة الجنس معه بالقوة من الدبر، لتسارع إلى التقدم بشكاية للابتدائية الزجرية بعين السبع، معززة بشهادة طبية، تؤكد واقعة الاعتداء الجنسي.

وأكد ذات المصدر أن الزوجة تعيش رفقة زوجها بحي سيدي مومن، مشيرا إلى أن الزوج ومباشرة بعد علمه بوضع الشكاية، غادر منزل الأسرة إلى وجهة غير معلومة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نائب وكيل الملك ابتدائية البيضاء ممارسة الجنس الزوج

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