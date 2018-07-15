''البيجيدي'' يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف ﻿

غـــاب أعضــاء حزب ''العدالة والتنمية'' بشكل كلي عن مسيرة يومه الأحد 15 يوليوز 2018، بالرباط لدعم المعتقلين المتهمين المتابعين على إثـر أحداث الحسيمة.

شوف تيفي

غـــاب أعضــاء حزب ''العدالة والتنمية'' بشكل كلي عن مسيرة يومه الأحد 15 يوليوز 2018، بالرباط لدعم المعتقلين المتهمين المتابعين على إثـر أحداث الحسيمة.

و تزامنــا مع المسيرة الاحتجاجية التي تقودها جماعة العدل والإحسـان إلى جانب بعض مكونات اليسار، اختارت قيادة حزب ''البيجيدي'' ذات التاريخ 15 يوليوز لتنظيم مؤتمراتها المحلية مع التكتم عن أي حديث يتعلق بالمسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف.

هـــذا ورفع بعــض المشاركين لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وبإسقاط الفساد والاستبداد، والعدالة الاجتماعية، ولافتات أخرى تطالب باستمرار المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية... وشعارات مختلفة بعضها يحمل المسؤولية لحكومة ''العثماني''.