 ''البيجيدي'' يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جماعة أكادير تدخل على خط إطلاق أسماء فلسطينية على أزقة وشوارع المدينة | بوليتيك

جماعة أكادير تدخل على خط إطلاق أسماء فلسطينية على أزقة وشوارع المدينة

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي 67 | دولي

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي 67

فضيحة..زوجة تتهم زوجها رجل سلطة باغتصابها من الدبر بالبيضاء | مجتمع

فضيحة..زوجة تتهم زوجها رجل سلطة باغتصابها من الدبر بالبيضاء

البيجيدي يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف | بوليتيك

''البيجيدي'' يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف

هــذه حقيقة منع مريدي الجماعة من المشاركة في مسيرة التضامن مع معتقلي أحداث الحسيمة | بوليتيك

هــذه حقيقة منع مريدي الجماعة من المشاركة في مسيرة التضامن مع معتقلي أحداث الحسيمة

الحزب الحاكم في موريتانيا يرشح مقاتلا في البوليساريو للبرلمان أمام استغراب مجموعة من الفعاليات | دولي

الحزب الحاكم في موريتانيا يرشح مقاتلا في البوليساريو للبرلمان أمام استغراب مجموعة من الفعاليات

بالصور.. العدل والإحسان تقود مسيرة متواضعة جدا وتفشل في ردها على مسيرة منيب | بوليتيك

بالصور.. العدل والإحسان تقود مسيرة متواضعة جدا وتفشل في ردها على مسيرة منيب

مؤلم وبالصورة..نهاية مروعة لحياة طفلة يوم عيد ميلادها بتاونات | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..نهاية مروعة لحياة طفلة يوم عيد ميلادها بتاونات

العثماني ينتقد حامي الدين ويذكره بعلاقة العدالة والتنمية بالملكية | بوليتيك

العثماني ينتقد حامي الدين ويذكره بعلاقة العدالة والتنمية بالملكية

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

''البيجيدي'' يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 13:58 البيجيدي يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف | بوليتيك
''البيجيدي'' يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف
غـــاب أعضــاء حزب ''العدالة والتنمية'' بشكل كلي عن مسيرة يومه الأحد 15 يوليوز 2018، بالرباط لدعم المعتقلين المتهمين المتابعين على إثـر أحداث الحسيمة.

 شوف تيفي

  غـــاب أعضــاء حزب ''العدالة والتنمية'' بشكل كلي عن مسيرة يومه الأحد 15 يوليوز 2018، بالرباط لدعم المعتقلين المتهمين المتابعين على إثـر أحداث الحسيمة.

 و تزامنــا مع المسيرة الاحتجاجية التي تقودها جماعة العدل والإحسـان إلى جانب بعض مكونات اليسار، اختارت قيادة حزب ''البيجيدي'' ذات التاريخ 15 يوليوز لتنظيم مؤتمراتها المحلية مع التكتم عن أي حديث يتعلق بالمسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف.

 هـــذا ورفع بعــض المشاركين لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وبإسقاط الفساد والاستبداد، والعدالة الاجتماعية، ولافتات أخرى تطالب باستمرار المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية... وشعارات مختلفة بعضها يحمل المسؤولية لحكومة ''العثماني''.

 ''البيجيدي'' يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مسيرة احتجاية الرباط العدالة والتنمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جماعة أكادير تدخل على خط إطلاق أسماء فلسطينية على أزقة وشوارع المدينة | بوليتيك

جماعة أكادير تدخل على خط إطلاق أسماء فلسطينية على أزقة وشوارع المدينة

هــذه حقيقة منع مريدي الجماعة من المشاركة في مسيرة التضامن مع معتقلي أحداث الحسيمة | بوليتيك

هــذه حقيقة منع مريدي الجماعة من المشاركة في مسيرة التضامن مع معتقلي أحداث الحسيمة

بالصور.. العدل والإحسان تقود مسيرة متواضعة جدا وتفشل في ردها على مسيرة منيب | بوليتيك

بالصور.. العدل والإحسان تقود مسيرة متواضعة جدا وتفشل في ردها على مسيرة منيب

العثماني ينتقد حامي الدين ويذكره بعلاقة العدالة والتنمية بالملكية | بوليتيك

العثماني ينتقد حامي الدين ويذكره بعلاقة العدالة والتنمية بالملكية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بادرة طيبة من المحسنين بوجدة..عرس خيري لشابة وشاب فقيرين | بــووز
منذ 2 دقائق

بادرة طيبة من المحسنين بوجدة..عرس خيري لشابة وشاب فقيرين

صرخة مواطن: كُنت خدام في شركة ديال أسواق السلام وتعرضت للطرد التعسفي | خارج البلاطو

صرخة مواطن: '' كُنت خدام في شركة ديال أسواق السلام وتعرضت للطرد التعسفي''

من غرائب مسيرة العدل والإحسان...مشاركة: أنا جيت على قبل بوعشرين ماشي حراك الريف | خارج البلاطو

من غرائب مسيرة العدل والإحسان...مشاركة: أنا جيت على قبل بوعشرين ماشي حراك الريف

منيب...العلم الوطني موجود فالمسيرة سيري قلبي عليه | خارج البلاطو

منيب...العلم الوطني موجود فالمسيرة سيري قلبي عليه

﻿

آخر المستجدات

جماعة أكادير تدخل على خط إطلاق أسماء فلسطينية على أزقة وشوارع المدينة | بوليتيك
منذ 9 دقائق

جماعة أكادير تدخل على خط إطلاق أسماء فلسطينية على أزقة وشوارع المدينة

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي 67 | دولي

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي 67

فضيحة..زوجة تتهم زوجها رجل سلطة باغتصابها من الدبر بالبيضاء | مجتمع

فضيحة..زوجة تتهم زوجها رجل سلطة باغتصابها من الدبر بالبيضاء

البيجيدي يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف | بوليتيك

''البيجيدي'' يغيب عن المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.