هــذه حقيقة منع مريدي الجماعة من المشاركة في مسيرة التضامن مع معتقلي أحداث الحسيمة ﻿

نشرت ''لجنة الإشراف'' على تنظيم مسيرة الاحتجاج ضد الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة، بلاغا تتهم فيه ''جهات لم تسمها بالاسم'' بعرقلة توافد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية التي دعت

شوف تيفي

نشرت ''لجنة الإشراف'' على تنظيم مسيرة الاحتجاج ضد الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة، بلاغا تتهم فيه ''جهات لم تسمها بالاسم'' بعرقلة توافد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها جماعة العدل والإحسان بمدينة الرباط صباح اليوم الأحد، منددة بما اعتبرته المساس بالحق في التجول والتظاهر السلمي.

وقد رفض مصدر رسمي، التعليق على هذه الادعاءات، والتي اعتبرها ''مجرد محاولة استباقية لتسويغ فشل الجماعة في حال عدم نجاحها في التعبئة الجماهيرية التي تراهن عليها في مسيرة الاحتجاج ضد أحكام القضاء''، وهذا هو أسلوب المظلومية الذي ألفت جماعة العدل والإحسان الركون إليه كلما تدافعت إلى الشارع في محاولة لتصوير انحسار قاعدتها على أنه راجع إلى مضايقات السلطة، يستطرد المصدر الرسمي.

وتساءل ذات المصدر عن طبيعة هذه المضايقات المزعومة التي تتحدث عنها لجنة الإشراف التابعة لجماعة العدل والإحسان. هل تطلب جماعة العدل والإحسان من الدولة أن توفر لها قطارات خاصة وحافلات عمومية لنقل المحتجين ليتسنى لها امتحان شعبيتها واستعراض عضلاتها في مواجهة السلطات العمومية؟ هل تنتظر الجماعة من الدولة أن تساهم في توفير الدعم اللوجيستيكي لنجاح هذه المسيرة التي تحركها خلفيات سياسية مكشوفة؟

وأضـــاف ذات المصدر قائلا : ''هذا راه ضرب من العبث'' والذي شدد بدوره على رفضه مثل هذه الادعاءات والاتهامات التي لن تزيد من شعبية منظمي المسيرة، ولن تمكن من نقض الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة، وإنما تؤكد أن نهج الجماعة الموغل في المظلومية هو خيار استراتيجي لا محيد عنه ولا تراجع عنه.