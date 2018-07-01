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الحزب الحاكم في موريتانيا يرشح مقاتلا في البوليساريو للبرلمان أمام استغراب مجموعة من الفعاليات

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 13:06 الحزب الحاكم في موريتانيا يرشح مقاتلا في البوليساريو للبرلمان أمام استغراب مجموعة من الفعاليات | دولي
الحزب الحاكم في موريتانيا يرشح مقاتلا في البوليساريو للبرلمان أمام استغراب مجموعة من الفعاليات
أقدم حزب ''الاتحاد من أجل الجمهورية'' الحاكم في موريتانيا على ترشيح مقاتل سابق في الجيش الصحراوي، كان قد شارك في حرب البوليساريو ضد موريتانيا، إلى منصب ''نائب عن مدينة أفديرك''.

شوف تيفي

أقدم حزب ''الاتحاد من أجل الجمهورية'' الحاكم في موريتانيا على ترشيح مقاتل سابق في الجيش الصحراوي، كان قد شارك في حرب البوليساريو ضد موريتانيا، إلى منصب ''نائب عن مدينة أفديرك''.

وحسب مصادر إعلامية موريتانية فإن ''الحضرامي الولي أحمادي'' المرشح من طرف حزب الاتحاد كان مقاتلا سابقا في صفوف الجيش الصحراوي، و انتقل بعد الحرب للعيش في مدينة أفديرك .

واستغرب المصدر، وفق ما أورده موقع ''صحراء بريس''، اليوم الأحد 15 يوليوز، ''ترشيح الحضرامي لدخول البرلمان الموريتاني، بالرغم من أن الجميع يعرف تاريخه خاصة الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد''.

 

 

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