بالصور.. العدل والإحسان تقود مسيرة متواضعة جدا وتفشل في ردها على مسيرة منيب ﻿

بعد مسيرة نبيلة منيب وبعض الفعاليات اليسارية بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي على خلفية الأحكام الصادرة في حــق المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة المحكوم عليهم بأزيد من 300 سنة سجنا نافذا في

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بعد مسيرة نبيلة منيب وبعض الفعاليات اليسارية بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي على خلفية الأحكام الصادرة في حــق المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة المحكوم عليهم بأزيد من 300 سنة سجنا نافذا في المجموع ، التحقت جماعة العدال والإحسان ''المحظورة'' بقــائمة المكونات الضعيفة في تضامنها مع ملف الحراك .

وخــلاف ما تم الترويج له من طرف أتباع ومريدي الشيخ عبد السلام ياسين فقد سجلت مسيرة يومه الأحد 17 يوليوز 2018، حضورا جد متواضع لأبناء الجماعـــة الذين كانوا يزعموا أنها ستكون مليونية رغم توفير اللوجيستيك الكبير و مجانية التنقل في عدد من المدن كــ''فاس'' و ''وجدة'' و ''طنجة ''...، قبل أن يسارعوا الزمن لإعلان فشل مسيرتهم بنشر فيديوهات وصور وتدوينات يعلنون من خلالها أنه تم منع إخوانهم من الوصول إلى باب الأحد بالرباط ...

وعرفت مسيرة اليوم خلافات كبيرة بين الهيئات المشاركة في تحديد الشعارات واللافتات التي سيتم رفعها ، كما فشلت جماعة ''العدل والإحسان'' في الرد على مسيرة ''نبيلة منيب'' رغم أن الحضور كان يمثل 90 فالمئة من أتباعها مقارنة مع أتباع مكونات اليسار، حيث قاطعتها العديد من عائلات المعتقــلين باستثناء والــد ناصر الزفزافي وأمـــه.

وجدير بالذكر أن قيادات جماعة العدل والإحسان تعاملت بنوع من النرجسية والاحتقار مع مسيرة ''نبيلة منيب'' الأسبوع الماضي، حيث هــاجم القيادي ''عمر أحرشان'' القوى اليسارية معتبرا أن الجماعة هي التي تمتلك العدد الجماهيري الكبير والذي يخول لها التحدث باسم الشعب وهو ما كشف أنه مجرد وهـــم لا يقل عن وهم الخلافة الإسلامية الذي لا زال يسيطر على عقولــهم ...

هـــذا ورفع بعــض المشاركين لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وبإسقاط الفساد والاستبداد، والعدالة الاجتماعية.. ولافتات أخرى تطالب باستمرار المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية...، وذلك من خلال عدد من الشعارات التي تم رفعها ، كما تم حمل أعلام فلسطين، والحركة الأمازيغية، و20 فبراير، علاوة على صور المعتقلين ، والصحافي حميد المهداوي، وتوفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر وبعض الرموز السياسية الوطنية .