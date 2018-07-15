 مؤلم وبالصورة..نهاية مروعة لحياة طفلة يوم عيد ميلادها بتاونات ﻿
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مؤلم وبالصورة..نهاية مروعة لحياة طفلة يوم عيد ميلادها بتاونات | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..نهاية مروعة لحياة طفلة يوم عيد ميلادها بتاونات

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مؤلم وبالصورة..نهاية مروعة لحياة طفلة يوم عيد ميلادها بتاونات

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 12:17 مؤلم وبالصورة..نهاية مروعة لحياة طفلة يوم عيد ميلادها بتاونات | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصورة..نهاية مروعة لحياة طفلة يوم عيد ميلادها بتاونات
لقيت طفلة تبلغ من العمر قيد حياتها 4 سنوات، تنحدر من مدينة الداخلة، مصرعها وسط الأسبوع الجاري، بطريقة بشعة، بمدينة تاونات، عقب سقوط سور عليها خلال لعبها بالقرب من أقربائها بمدينة تاونات .

''شوف تيفي''

لقيت طفلة تبلغ من العمر قيد حياتها 4 سنوات، تنحدر من مدينة الداخلة، مصرعها وسط الأسبوع الجاري، بطريقة بشعة، بمدينة تاونات، عقب سقوط سور عليها خلال لعبها بالقرب من أقربائها بمدينة تاونات .

وأوضح قريب الطفلة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الأحد 15 يوليوز، أن فرحة أسرة الطفلة بالاستعداد للاحتفال بعيد ميلادها، تحولت إلى مأساة، عقب سقوط السور عليها ومصرعها على الفور، مشيرا إلى أن المثير في الأمر هو وفاة الطفلة في نفس اليوم والتوقيت الذي ولدت به.

وأبرز المتحدث أن الهالكة، ووري جثمانها الترى، أول أمس الجمعة بمقبرة بمدينة تاونات، مشددا على أن تزامن وفاتها مع الاحتفال بعيد ميلادها، كان بمثابة مصيبة كبرى على الأسرة.

نهاية مروعة لحياة طفلة يوم عيد ميلادها بتاونات

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تاونات مدينة الداخلة طفلة عيد ميلاد

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