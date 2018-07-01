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العثماني ينتقد حامي الدين ويذكره بعلاقة العدالة والتنمية بالملكية

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 12:05 العثماني ينتقد حامي الدين ويذكره بعلاقة العدالة والتنمية بالملكية | بوليتيك
العثماني ينتقد حامي الدين ويذكره بعلاقة العدالة والتنمية بالملكية
في رده على ما قاله عبد العالي حامي الدين بخصوص الملكية، أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن علاقة حزبه بالملكية، ليست علاقة مبنية على مصالح، أو منطق براغماتي أو تكتيكي،

شوف تيفي: جمال الديابي

في رده على ما قاله عبد العالي حامي الدين بخصوص الملكية، أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن علاقة حزبه بالملكية، ليست علاقة مبنية على مصالح، أو منطق براغماتي أو تكتيكي، مؤكدا أنها علاقة ''مبدئية تستند إلى أن الحزب يؤمن بأن الملكية هي من ضمن الثوابت الدستورية الأساسية للمغرب''.

وأوضح العثماني، وفق ما أورده موقع الحزب اليوم الأحد 15 يوليوز، في كلمة ألقاها يوم أمس السبت أمام المجلس الجهوي للحزب بالرباط ، أن علاقة الحزب بالملكية، تقوم على الوعي بالدور الكبير الذي لعبته، سواء في التاريخ القديم أو الحديث.

وقال إن ذلك من صميم التزام الحزب بثوابته، مشددا على أن هذا ''هو حزب العدالة والتنمية، وأن الحزب لا يغير جلده وغير مستعد لذلك''، مشيرا إلى أن الأمين العام السابق للحزب عبد الإله ابن كيران ما فتئ يؤكد على هذا الأمر وقبله مؤسس الحزب الدكتور عبد الكريم الخطيب.

وكان حامي الدين أطلق العنان للسانه خلال لقاء الحوار الداخلي حيث قال: ''إن الملكية تعيق التنمية بالمغرب''، مما أثار حوله موجة انتقادات واسعة من خارج الحزب ومن داخله.

 

 

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شوف تيفي المغرب العدالة والتنمية العثماني حامي الدين ينتقد علاقة الملكية

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