 استعمال اضطراري للسلاح الوظيفي من قبل عناصر من الشرطة بسلا لتوقيف شخص هدد سلامتهم وسلامة المواطنين ﻿
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استعمال اضطراري للسلاح الوظيفي من قبل عناصر من الشرطة بسلا لتوقيف شخص هدد سلامتهم وسلامة المواطنين

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 11:23 استعمال اضطراري للسلاح الوظيفي من قبل عناصر من الشرطة بسلا لتوقيف شخص هدد سلامتهم وسلامة المواطنين | حوادث و حقوق
استعمال اضطراري للسلاح الوظيفي من قبل عناصر من الشرطة بسلا لتوقيف شخص هدد سلامتهم وسلامة المواطنين
اضطرت عناصر الفرقة المختلطة للأبحاث بمفوضية الشرطة بالعيايدة بمدينة سلا ، في حدود الساعة الخامسة من صباح يومه الأحد لاستخدام أسلحتهم الوظيفية لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية وعرض حياة عناصر

 شوف تيفي

 اضطرت عناصر الفرقة المختلطة للأبحاث بمفوضية الشرطة بالعيايدة بمدينة سلا ، في حدود الساعة الخامسة من صباح يومه الأحد لاستخدام أسلحتهم الوظيفية لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية وعرض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به البالغ من العمر 35 سنة ، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان قد دخل في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة وأبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض ، مما هدد سلامة المواطنين وحياة عناصر شرطة الذين اضطروا لإطلاق رصاصتين تحذيريتين قبل أن يصيبوا المشتبه به على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف البلاغ كذلك أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات والإسعافات الضرورية ، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه ، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

 

 

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المغرب شوف تيفي العيايدة عناصر الشرطة مشتبه به السلاح سلا

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