أخنـــوش يعود لعاصمة البوغاز ويرد على ''فيديو إرحل'' بطريقته الخاصة ﻿

حل عزیز أخنوش الأمین العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدینة طنجة یوم السبت 14 یولیوز، للمرة الأولى بعد رفع شعار ''إرحل .. أرحل ..'' بوجھه في حضور الملك محمد السادس خلال تدشین المارینا خلال الشھر الماضي

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حل عزیز أخنوش الأمین العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدینة طنجة یوم السبت 14 یولیوز، للمرة الأولى بعد رفع شعار ''إرحل .. أرحل ..'' بوجھه في حضور الملك محمد السادس خلال تدشین المارینا خلال الشھر الماضي عبر ''فيديو مفبرك '' تم تداوله .

عاد عزيز أخنوش لعاصمة البوغاز ليترأس اجتماعا للمكتب السیاسي للحزب ويدشن المقر الجھوي المجاور لمقر جماعة طنجة، قبل أن یلتقي بأعضاء ومحسوبین على التجمع الوطني، وسط أجواء حماسية كبيرة من طرف مناضلي ومناضلات حزب الحمامة .

وبدا واضحا أن أخنوش وفرعه المحلي كانوا یخشون تكرار سیناریو رفع شعار ''إرحل'' في وجــه الرجل من طرف بعض المندسين .

وحرص أخنوش على الرد بطریقة غیر مباشرة على ''فيديو إرحل'' الذي انتشر في وقت سابق وأثار جدلا واسعا في الوسط الإعلامي والسياسي ، فوصف تلك الجھات بـ ''المشوشین'' وبأنھم لن ینجحوا في عرقلته، وبأنه مستمر في صناعة ''الثقة''.