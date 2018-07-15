إنا لله وإنا إليه راجعون..العاصمة العلمية تفقد أحد أبرز الشخصيات الرياضية ﻿

استجاب أمس السبت رشيد الإدريسي الفاعل الجمعوي الكبير ورئيس فريق الأهلي المغربي و نائب رئيس عصبة الوسط الشمالي لكرة القدم، لنداء ربه بعد معاناة مريرة مع المرض.

شوف تيفي : محمد القــاسمي

استجاب أمس السبت رشيد الإدريسي الفاعل الجمعوي الكبير ورئيس فريق الأهلي المغربي و نائب رئيس عصبة الوسط الشمالي لكرة القدم، لنداء ربه بعد معاناة مريرة مع المرض.

ويعتبر الفقيد من بين ألمع الشخصيات الرياضية بالعاصمة العلمية، التي أعطت الكثير لكرة القدم على مستوى عصبة فاس و الجهة ككل، و خاصة لفرق منطقة ''بنسودة'' التي تزخر بكم كبير من الفرق التي أنجبت مواهب طعمت بها عددا كبيرا من الفرق المحلية و الجهوية و الوطنية.

هذا و سيتم دفن جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر من يومه الأحد 15 يوليوز، بأحد المقابر بمقاطعة بنسودة.

و بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم طاقم قنـــاة ''شوف تيفي'' بأحر التعازي لأسرة الفقيد و أسرة كرة القدم على مستوى فاس و عصبة الوسط الشمالي، من لاعبين و فعاليات رياضية و أطر فنية و إدارية و جمهور.