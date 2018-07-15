بالصور..اختفاء طفلة في ظروف غامضة بمنطقة بويزكارن ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، اختفت في ظروف غامضة، وسط الأسبوع الجاري، بعد مغادرتها لمنزل أسرتها المتواجد بمنطقة ''بويزكارن'' التابعة لإقليم كلميم والواقعة جنوب مدينة أكادير.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، اختفت في ظروف غامضة، وسط الأسبوع الجاري، بعد مغادرتها لمنزل أسرتها المتواجد بمنطقة ''بويزكارن'' التابعة لإقليم كلميم والواقعة جنوب مدينة أكادير.

وأوضح والد المختفية في اتصال له مع ''شوف تيفي''، يومه الأحد، أن ابنته تدعى ''رجاء'' وتدرس بالسنة الثانية إعدادي، غادرت منزل الأسرة فجأة ودون سابق إنذار بعد أيام فقط من وقوع خلاف بينها وبين والدتها التي قامت بمنعها من استخدام الهاتف النقال.

وأبرز المتحدث أن ابنته، غادرت منزل الأسرة واستقلت حافلة لنقل المسافرين في اتجاه مدينة ''إنزكان''، مشيرا إلى أنه تقدم بشكاية للمصالح الأمنية ولمصالح الدرك الملكي، حتى يتم العثور على ابنته.

هاتف العائلة :06.25.67.65.61