بالصور.. انطلاق مسيرة الرباط للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف وخلاف حول من يتقدم المسيرة ﻿

انطلقت قبل قليل مسيرة بالرباط للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، من ساحة باب الأحد، على الساعة العاشرة صباحا.

شوف تيفي : جمال الديابي

انطلقت قبل قليل مسيرة الرباط للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ، من ساحة باب الأحد، على الساعة العاشرة صباحا.

وأفاد مراسل ''شوف تيفي'' اليوم الأحد 15 يوليوز، أن المسيرة تعرف حضور فعاليات سياسية وحقوقية من مختلف المشارب والحساسيات اليسارية وفاعلين في الحركة الأمازيغية وإسلاميين، إذ تعرف مقدمة المسيرة حضور كل من والد المعتقل ''ناصرالزفزافي'' ووالدة المعتقل ''ربيع الأبلق''.

وأضاف مراسل القناة، أنه نشب خلاف لدى اللجنة المنظمة للمسيرة، حول من يتقدمها: القيادات السياسية؟ أم عائلات المعتقلين؟.

جدير بالذكر، أن المسيرة المنظمة اليوم بالرباط دعت لها 145 هيئة سياسية وحقوقية.