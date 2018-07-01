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هـــذه هي لائحة أعضاء المكتب السياسي لحزب الجرار عن قائمتي النساء والشباب

بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 10:19 هـــذه هي لائحة أعضاء المكتب السياسي لحزب الجرار عن قائمتي النساء والشباب | بوليتيك
هـــذه هي لائحة أعضاء المكتب السياسي لحزب الجرار عن قائمتي النساء والشباب
انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة مكتبه السياسي الذي عرف مفاجآت ومغادرة وجوه بارزة وخسرت قيادات التنافس ، وتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي عن قائمتي النساء والشباب وذلك في ساعات متأخرة

 شوف تيفي

  انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة مكتبه السياسي الذي عرف مفاجآت ومغادرة وجوه بارزة وخسرت قيادات التنافس ، وتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي عن قائمتي النساء والشباب وذلك في ساعات متأخرة من ليلة السبت.

 وحسب المعطيات التي توفرت عليها ''شوف تيفي'' فقد تم اختيار أسماء المنتخبين عن الشباب كل من ''عدي الهيبة''، ''محمد صلوح''، ''جمال مكماني'' ، ''عادل الأتراسي''، ''عادل بركات'' وفي ذات الوقت اختار المجلس الوطني لحزب الجرار أسماء المنتخبين عن النساء، وهن كل من ''ميلودة حازب''، و '' خديجة الكور''، و'' الباتول الداودي''، و '' نجوى كوكوس''، و '' زكية لمريني''، و '' ابتسام عزاوي''.

 يشار أنه غاب ''إلياس العماري'' الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عن فعاليات المجلس الوطني الاستثنائي من أجل استكمال انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب، مما جعل أسئلة كثيرة تطرح وسط صفوف أعضاء الحزب.

 

 

 

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شوف تيفي الأصالة والمعاصرة أعضاء المكتب السياسي

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