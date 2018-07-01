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بتاريــخ : 15 يوليوز 2018 / 09:40 هام وسار لمستخدمي واتساب بالمغرب | نت 2.0
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كشف تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميا ''واتسآب'' عن اختباره لميزة جيدة جد رائعة، وصفت بأنها ستكون بمثابة الحل النهائي لإيقاف أي إزعاج لمستخدميها.

''شوف تيفي''

كشف تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميا ''واتسآب'' عن اختباره لميزة جيدة جد رائعة، وصفت بأنها ستكون بمثابة الحل النهائي لإيقاف أي إزعاج لمستخدميها.

وحسب وكالة ''سبوتينك'' الروسية، يومه الأحد، فقد أكد موقع ''واتسآب بيتا إنفو'' التقني المتخصص في أخبار ''واتسآب''، تقريرا يكشف فيه عددا من المزايا التي سيختبرها التطبيق في نسخة ''بيتا'' الجديدة، مشيرة إلى أن تلك الميزة الجديدة في نسخة ''بيتا'' الحالية لدى مستخدمي ''واتسآب''، لن تظهر لأنها لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع أن تظهر في المستقبل القريب على نسخة ''بيتا''، ثم يتم تعميمها على كافة المستخدمين في وقت لاحق.

وأكدت الوكالة أن هذه الميزة الجديدة، تتيح إمكانية أن يضع المستخدم على لوحة الإشعارات الخاصة بهاتفه خيارات متعددة بدلا من مجرد الرد، حيث تظهر له إمكانية تصنيفها كـ''مقروءة'' (Mark as read) أو تجاهل (Ignore) تلك الرسائل على ''واتسآب'' بشكل كامل، حتى لا تأتيك إشعارات أخرى من المستخدم، من دون الحاجة إلى فتح التطبيق.



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