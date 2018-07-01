بالفيديو..خلاف ينتهي بطعن شاب بواسطة سيف بمدينة فاس+تفاصيل مرعبة ﻿

شهد حي السعادة بمدينة فاس، يومه السبت 14 يوليوز، واقعة خطيرة، تتمثل في إصابة شاب في عقده الثاني على مستوى الرأس بواسطة سيف، نتيجة تعرضه لهجوم من طرف شخص آخر، بسبب تصفية حسابات ووقوع خلاف بينهما.

''شوف تيفي''

شهد حي السعادة بمدينة فاس، يومه السبت 14 يوليوز، واقعة خطيرة، تتمثل في إصابة شاب في عقده الثاني على مستوى الرأس بواسطة سيف، نتيجة تعرضه لهجوم من طرف شخص آخر، بسبب تصفية حسابات ووقوع خلاف بينهما.

وأوضح قريب المصاب في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن الضحية كان يعمل داخل محله الخاص بصناعة الأثاث المنزلي، قبل أن يتفاجأ بشخص يقطن بحي السعادة، ينهال عليه بضربة بواسطة سيف على مستوى الرأس، ما تسبب له في إصابته بجروح بليغة تم على إثرها نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأشار المتحدث إلى أن المعتدي كما وصفه، قام بشرملة نفسه، وادعى تعرضه للاعتداء، مبرزا أن المصالح الأمنية، قامت باعتقال الطرفين ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية.