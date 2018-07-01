غيـــاب ''العماري'' يثير التساؤل عن مصيره المجهول في صفوف حزب ''الجرار'' ﻿

أثار غياب ''إلياس العماري'' الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عن فعاليات المجلس الوطني الاستثنائي من أجل استكمال انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب، أسئلة كثيرة وسط صفوف أعضاء الحزب.

شوف تيفي

أثار غياب ''إلياس العماري'' الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عن فعاليات المجلس الوطني الاستثنائي من أجل استكمال انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب، أسئلة كثيرة وسط صفوف أعضاء الحزب.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من قلب المؤتمر فقد وصل الأمر إلى طرح عدي بوعرفة القيادي في الحزب لسؤال حول مصير إلياس على حكيم بنشماش، الأمين العام الجديد للحزب، لكن هذا الأخير تفادى الإجابة على سؤاله، مما ترك الجميع في حيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن إلياس العماري، وإن كان حضوره في المكتب السياسي الجديد وارد في الكواليس، إلا أن غيابه عن فعاليات المجلس الوطني، أثار السؤال حول إذا ما كان يرغب في وضع مسافة بينه وبين الحزب في المرحلة القادمة، مثلما فعل ابن كيران مع حزب العدالة والتنمية.

وزاد ذات المصدر أن غليانا كبيرا وغير مسبوق في حزب الجرار سيكون حاضرا في المكتب السياسي الجديد، كما صرح هو نفسه في اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي (الجزء الأول)، حينما قال أنه سيكون بجانب الأمين العام الجديد وسيقدم له يد العون، لكنه تغيب اليوم فقط حتى لا يؤثر على عملية انتخاب أعضاء المكتب السياسي.