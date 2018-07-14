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مثير وبالصورة.. أول رد للكوميدي حمزة فيلالي على طاليس بعد الانفصال بينهما : ''الخدمة ما بقاتش جامعانا''

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 23:27 مثير وبالصورة.. أول رد للكوميدي حمزة فيلالي على طاليس بعد الانفصال بينهما : الخدمة ما بقاتش جامعانا | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة.. أول رد للكوميدي حمزة فيلالي على طاليس بعد الانفصال بينهما : ''الخدمة ما بقاتش جامعانا''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه السبت 14 يوليوز، صورة لتدوينة طويلة، قيل إنها للفنان الكوميدي حمزة فيلالي والتي تحتوي على رسالة مباشرة لمدير أعماله السابق ''طاليس''، كشف من

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه السبت 14 يوليوز، صورة لتدوينة طويلة، قيل إنها للفنان الكوميدي حمزة فيلالي والتي تحتوي على رسالة مباشرة لمدير أعماله السابق ''طاليس''، كشف من خلالها انتهاء العمل بينهما.

وعبر حمزة فيلالي من خلال هذه التدوينة عن حبه الكبير لمجموعة ''إيموراجي'' واحترامه لـ ''طاليس''، بالرغم من توقف العمل بينهما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأخوة والعلاقة الإنسانية بعيدا عن ''العداوات'' تبقى أهم شيء على الفنان الالتزام به.

تجدر الإشارة إلى أن خلافات طفت على السطح قبل مدة، أكدت انتهاء العلاقة ما بين حمزة فيلالي وطاليس، بالرغم من محاولتهما نفي المعطيات المتداولة خلال خرجاتهما الإعلامية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طاليس إيموراجي حمزة فيلالي

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