عــــاجل: مفاجآت بعضوية المكتب السياسي لحزب البام .. إليكــم التفاصيل ﻿

انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة مكتبه السياسي الذي عرف مفاجآت ومغادرة وجوه بارزة وخسرت قيادات التنافس .

شوف تيفي

انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة مكتبه السياسي الذي عرف مفاجآت ومغادرة وجوه بارزة وخسرت قيادات التنافس .

وحسب المعطيات التي توفرت عليها ''شوف تيفي'' فقد انتخب المحامي عبد اللطيف وهبي ممثل جهة سوس و احمد النويري ممثل جهة مراكش و عبد اللطيف كبدان جهة الشرق و حسن بوركان جهة درعة تافيلالت، وفي جهة الداخلة انتخب محمد عليين أهل يأباها، وفي جهة العيون تم انتخاب دابادا الشيخ احمدو ، و بجهة بني ملال سعيد الصديقي، وفي جهة الدارالبيضاء انتخب صلاح الدين ابو الغالي، و بجهة طنجة تطوان الحسيمة انتخب أحمد الدريسي، في حين تساوى عدد الأصوات بين مرشحي المكتب السياسي بين فريد أمغار وكريم الهمس بجهة فاس التي ستعاد.

وفشل رشيد العبدي في الظفر بتمثيلية جهة الرباط سلا القنيطرة بالمكتب السياسي للبام حيت فاز سمير بلفقيه الأستاذ الجامعي وعضو مجلس الجهة وعضو المكتب السياسي السابق بفارق شاسع من الأصوات ليكون ممثل جهة الرباط بالمكتب السياسي الجديد .