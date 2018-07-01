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عاجل..جريمة قتل تهز مدينة فاس: شيباني قتل مراتو وصفاها ليها بمطرقة

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 22:29 عاجل..جريمة قتل تهز مدينة فاس: شيباني قتل مراتو وصفاها ليها بمطرقة | حوادث و حقوق
عاجل..جريمة قتل تهز مدينة فاس: شيباني قتل مراتو وصفاها ليها بمطرقة
اهتز حي النرجس بمدينة فاس، قبل قليل من يومه السبت 13 يوليوز، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مسن في عقده السادس، أقدم على قتل زوجته داخل شقتهما بسبب وقوع خلاف بينهما تجهل أسبابه.

''شوف تيفي''

اهتز حي النرجس بمدينة فاس، قبل قليل من يومه السبت 13 يوليوز، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مسن في عقده السادس، أقدم على قتل زوجته داخل شقتهما بسبب وقوع خلاف بينهما تجهل أسبابه.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الزوج البالغ من العمر 65 سنة، وزوجته البالغة من العمر قيد حياتها 60 سنة، هما مهاجران مقيمان بالديار الفرنسية، حلا بمدينة فاس لقضاء العطلة الصيفية، إلا أن خلافا وقع بينهما، جعل الزوج ينهال على زوجته بمطرقة على مستوى الرأس لتسقط جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف الزوج، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية فاس الزوج الزوجة حي النرجس الديار الفرنسية

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