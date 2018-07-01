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جريمة بشعة تهز مدينة بنجرير..عصابة شدو قاصر وشرملوه وخلاوه كلو دميات

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 21:00 جريمة بشعة تهز مدينة بنجرير..عصابة شدو قاصر وشرملوه وخلاوه كلو دميات | حوادث و حقوق
جريمة بشعة تهز مدينة بنجرير..عصابة شدو قاصر وشرملوه وخلاوه كلو دميات
اهتزت مدينة بن جرير قبل أيام، على وقع جريمة بشعة، أبطالها ثلاثة شبان، أقدموا على شرملة قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، من خلال توجيه العديد من الطعنات له بمناطق مختلفة من جسده، بعد اعتراض سبيله لسرقة

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة بن جرير قبل أيام، على وقع جريمة بشعة، أبطالها ثلاثة شبان، أقدموا على شرملة قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، من خلال توجيه العديد من الطعنات له بمناطق مختلفة من جسده، بعد اعتراض سبيله لسرقة هاتقه النقال.

وأوضحت شقيقة الضحية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه السبت 14 يوليوز، أن شقيقها، تفاجأ بثلاثة أشخاص يعترضون سبيله بالشارع الرئيسي لمدينة بنجرير، قبل أن يعمد أحدهم إلى شرملته بواسطة سلاح أبيض، في حين قاما الآخران بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول، مشيرة إلى أن شقيقها تم نقله إلى المستشفى غارقا في بحر من الدماء، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها على مستوى الظهر والرأس واليدين.

وأبرزت المتحدثة أن شقيقها تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية معززة بشهادة طبية تبلغ بها مدة العجز 75 يوما، مؤكدة أن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، وجه تهمة محاولة القتل للمشتبه بهم، وأمر بإيقافهم، حيث تم إيقاف المشتبه به الرئيسي بينما الأبحاث لازالت جارية عن الآخرين.

 

‫شوف تيفي

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