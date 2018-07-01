الائتلاف المغربي للعدالة المناخية يقدر خسائر حريق واحات طاطا بحوالي 80 ألف نخلة ﻿

أكد الائتلاف المغربي للعدالة المناخية أن الخسائر الناجمة عن حريق واحات طاطا قدرت بحوالي 80 ألف نخلة تحولت لرماد بعدما أتت عليها النيران قبل أيام قليلة. وأوضح في بلاغ له أن الساكنة تتساءل عن دواعي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أكد الائتلاف المغربي للعدالة المناخية أن الخسائر الناجمة عن حريق واحات طاطا قدرت بحوالي 80 ألف نخلة تحولت لرماد بعدما أتت عليها النيران قبل أيام قليلة.

وأوضح في بلاغ له أن الساكنة تتساءل عن دواعي وأسباب هذه الحرائق المتكررة بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة وتطالب في الوقت نفسه بحلول ناجعة للحد منها باعتبارها تأتي على موارد رزق أهالي هذه المناطق.

وأضاف ذات البلاغ تضامن الائتلاف المطلق مع الساكنة المتضررة من هذه الحرائق، التي همت إرثا طبيعيا يستحق العناية والحماية من طرف جميع المتدخلين، لأنه يشكل رأسمال مادي ورمزي بالمنطقة، وهو ما بات يحتم على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من طرف السلطات العمومية لتفادي مثل هذه الخسائر مستقبلا، داعيا إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والتعجيل بغرس أشجار النخيل في المنطقة لتعويض الخسائر الكبيرة.

ودعا الائتلاف المغربي للعدالة المناخية في ختام بلاغه السلطات المحلية إلى تشكيل لجنة ينخرط فيها الجميع تعمل على تقديم برنامج عمل لحماية واحات طاطا من مثل هذه الحرائق.

يشار أن حريقا مهولا شب يوم الإثنين 9 يوليوز بواحة ''تمنارت'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم طاطا مخلفا خسائر مادية جسيمة، إذ أتت النيران على أعداد هائلة من أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية، واستنفر مختلف السلطات الأمنية ومصالح الوقاية المدنية بالإقليم التي قامت بإجلاء عدد من الأهالي القاطنين بمقربة من مكان وقوع الحريق.