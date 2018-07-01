 النائب البرلماني ''مصطفى الشناوي'' يسائل الوزير ''أمزازي'' عن خروقات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ﻿
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النائب البرلماني ''مصطفى الشناوي'' يسائل الوزير ''أمزازي'' عن خروقات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 20:33 النائب البرلماني مصطفى الشناوي يسائل الوزير أمزازي عن خروقات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير | بوليتيك
النائب البرلماني ''مصطفى الشناوي'' يسائل الوزير ''أمزازي'' عن خروقات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير
وجه النائب البرلماني ''مصطفى الشناوي'' عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي مطالبا إياه بتقديم شروحات وتوضيحات عن

 شوف تيفي:أكادير

وجه النائب البرلماني ''مصطفى الشناوي'' عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي مطالبا إياه بتقديم شروحات وتوضيحات عن الشكاية التي توصلت بها الوزارة بخصوص مزاعم وجود خروقات قانونية بإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.

وأكد ''الشناوي'' في مراسلته الكتابية أن مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي توصلت بشكاية حول إقدام إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر على انتقاء ستة من بين الطلبة المطرودين و تمتيعهم بالسنة الاحتياطية دون غيرهم وذلك في بداية الموسم الجامعي 2017/2018.

وأضاف النائب البرلماني أن مضمون الشكاية كشف أن عددا من الطلبة لم يتم تمتيعهم بالسنة الاحتياطية بناء على نتائجهم المحصلة، في حين تمت إعادة تسجيلهم بالسنة الأولى برسم السنة الجامعية 2017/2018 كما هو موثق في لوائح الطلبة، وذلك في تناقض صارخ مع دفتر الضوابط البيداغوجية الذي يحدد في المادة (ن د 10) أن لجنة المداولات هي من يقترح لائحة الطلبة المستفيدين من السنة الاحتياطية.

 واسترسل ''الشناوي'' في مراسلته موضحا أن إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير قامت بإصدار بلاغ مضمونه أنها توصلت برسالة وزارية متعلقة بتنفيذ توصيات المفتشية العامة الخاصة بوضعية طلبة الأقسام التحضيرية موضوع مراسلات متعددة من طرف بعض الأساتذة، وأن وضعية الطلبة المعنيين سليمة و قانونية.

وفي الختام استفسر ''الشناوي'' الوزير ''أمزازي'' عن مصير تقرير المفتشية العامة حول هذا الموضوع و الأسس القانونية التي اعتمدت عليها، خصوصا أنها لم تستمع للطرف المشتكي .

 

 

 

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