خليلة قاتل حارس ضيعة فلاحية باشتوكة أيت بها تسقطه في شراك الدرك الملكي بعد مرور شهر على تنفيذه للجريمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي لمدينة بيوكرى أوقفت مساء أمس الجمعة شخصا مشتبها به بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها حارس ضيعة فلاحية بجماعة ''آيت عميرة''، التابعة لإقليم اشتوكة

شوف تيفي:بيوكرى

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي لمدينة بيوكرى أوقفت مساء أمس الجمعة شخصا مشتبها به بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها حارس ضيعة فلاحية بجماعة ''آيت عميرة''، التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتبه به بعد ارتكابه لجريمته البشعة خلال الشهر الماضي توارى عن الأنظار، وشد الرحال نحو مدينة سيدي سليمان، حيث ظل هناك ظنا منه أنه أخفى معالم ما اقترفته يداه، ولم يترك وراءه أي دليل يقود العناصر الأمنية له.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور اكتشاف جثة الهالك الشهر الماضي باشرت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لبيوكرى تحرياتها وأبحاثها الميدانية لمدة شهر تقريبا، وتمكنت من فك معالم الجريمة وتم تحديد هوية الفاعل الحقيقي، كما اهتدت إلى خليلته، وهو المعطى الذي استغلته عناصر الدرك، حيث قامت بنسج خطة محكمة للإطاحة به بتنسيق مع خليلته التي ربطت الاتصال به، وحددت معه موعدا بسيدي سليمان لرؤيته، وهي الحيلة التي انطلت عليه.

وعلى إثر ذلك انتقلت عناصر درك بيوكرى إلى مدينة سيدي سليمان، حيث تم اعتقاله ونقل صوب مدينة بيوكرى لتعميق البحث والتحقيق معه حول دواعي وأسباب إقدامه على ارتكاب فعله الإجرامي.

وكشفت التحقيقات الأولية معه أنه قام بولوج الضيعة الفلاحية التي يشتغل بها الهالك بغرض السرقة، وبعدما فطن له الحارس ووقف في وجهه مانعا إياه، اضطر للإجهاز عليه بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته.





