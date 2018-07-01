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التجمع الوطني للأحرار يركز على عمل الحكومة ويتجاوز المناوشات السياسوية

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 20:11 التجمع الوطني للأحرار يركز على عمل الحكومة ويتجاوز المناوشات السياسوية | بوليتيك
التجمع الوطني للأحرار يركز على عمل الحكومة ويتجاوز المناوشات السياسوية
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش اجتماعا يوم السبت 14 يوليوز 2018 بالمقر الجهوي للحزب بمدينة طنجة، والذي يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي سيعقدها المكتب السياسي

شوف تيفي

 عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش اجتماعا يوم السبت 14 يوليوز 2018 بالمقر الجهوي للحزب بمدينة طنجة، والذي يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي سيعقدها المكتب السياسي بجهات المملكة.

وقد خصص هذا الاجتماع، حسب بيان توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت، لتدارس قضايا سياسية وأخرى تنظيمية، حيث استعرض أهم القضايا السياسية التي تعيشها البلاد، كما تم الاستماع، وفق ذات البيان، لعرضي رئيسي الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب.

    وقد أكد المكتب السياسي، يضيف البيان، على أن "الحزب سيواصل العمل عبر مساهمته في مقاربة  القضايا الاجتماعية كخيار أولوي من خلال تركيز عمل الحكومة على القطاعات الحيوية وإيلائها الأهمية القصوى، دون الالتفات للمناوشات السياسوية التي لن تفيد المواطن ولا الوطن".

    كما أشاد المكتب السياسي، بـ"حصيلة الدورة البرلمانية الحالية للفريقين"،  وزاد البيان، إقراره "تعيين" محمد الأمين حرمة الله "منسقا جهويا للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، وخمس تعيينات جديدة تهم بعض الحركيين المنسقين الإقليميين طبقا للنظام الأساسي للحزب".

ونوه بيان الحمامة، بـ"الإجراءات المتخذة في مجال التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتي تتماشى وتصورات حزب التجمع الوطني للأحرار لإصلاح القطاع، وتثمينه للمبادرة الأخيرة الرامية إلى تعميم التعليم الأولي، ويدعو إلى تسخير كل الإمكانيات من أجل ضمان تهييء أمثل للدخول الدراسي المقبل".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب التجمع الوطني للأحرار يركز عمل الحكومة يتجاوز المناوشات السياسيوية

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