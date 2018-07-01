حصري..قضية صعيبة بزاف: سيدة كتوجه اتهامات خطيرة لـ "أخت" الفنان سعيد الصنهاجي وولادها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيدة، تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، معززة بشكاية طبية تبلغ بها مدة العجز 25 يوما، تتهم من خلالها شقيقة الفنان الشعبي الشهير سعيد الصنهاجي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سيدة، تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، معززة بشكاية طبية تبلغ بها مدة العجز 25 يوما، تتهم من خلالها شقيقة الفنان الشعبي الشهير سعيد الصنهاجي وأبنائها بالاعتداء عليها بشاطئ سيدي عبد الرحمان.

وأوضح المصدر ذاته أن صاحبة الشكاية، تتهم شقيقة الصنهاجي بالاعتداء عليها رفقة ابنيها من خلال رشها بـ "الماء القاطع" وضربها بواسطة المظلات الشمسية (لي باراسول) عقب وقوع خلاف بينهم حول بيع مواد غذائية بشاطئ سيدي عبد الرحمان، ما تسبب في إصابتها بجروح وحروق خطيرة.



وأكد ذات المصدر أن صاحبة الشكاية، تناشد المسؤولين حتى يتم إيقاف شقيقة الصنهاجي وابنيها، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها.