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''فضيحة الموسم'' في تركيا...مصطفى جيجلي يتّهم زوجته بإقامة علاقة مع المغنّية انتظار

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 19:21 فضيحة الموسم في تركيا...مصطفى جيجلي يتّهم زوجته بإقامة علاقة مع المغنّية انتظار | ثقافة و فنون
''فضيحة الموسم'' في تركيا...مصطفى جيجلي يتّهم زوجته بإقامة علاقة مع المغنّية انتظار
ضجّت الصحافة التركية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم بخبر اعتبر في الوسط الفني التركي ''فضيحة الموسم''، ويتعلق بالمغني المحبوب مصطفى جيجلي الذي كشف أنّ زوجته السابقة مثلية الجنس وأقامت علاقة جنسية

شوف تيفي

 ضجّت الصحافة التركية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم بخبر اعتبر في الوسط الفني التركي "فضيحة الموسم"، ويتعلق بالمغني المحبوب مصطفى جيجلي الذي كشف أنّ زوجته السابقة مثلية الجنس وأقامت علاقة جنسية خلال فترة زواجهما مع المغنية انتظار.

 وفي التفاصيل، إنّ جيجلي قدم دعوى للمحكمة من أجل الحصول على حضانة ابنه، وقدم في الملف أدلة تثبت إقامة زوجته السابقة علاقة مع المغنية التركية انتظار، مشيراً إلى أنّ الأدلة تتضمن صورا ومقاطع فيديو، حسب ما أورده موقع "النهار" اللبناني يومه السبت.

وانتشرت منذ عام بعض الأخبار في الكواليس عن علاقة المغنية انتظار بزوجة جيجلي، وتمت مراقبة "انتظاروسينام" من قبل الصحافة، ولكن لم تلتقطهما الكاميرات في أي موضع شك، وسبق لمصطفى جيجلي بعد طلاقه من "سينام" والضجة التي رافقته أن صرح للمقربين منه أن الجميع ينتقده ويهاجمه ولكنهم لا يعرفون الحقيقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فضيحة الموسم ّعلاقة جنسية

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