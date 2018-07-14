أبــو حفص : ''هــا أنا شوفوني مع ماكدونالدز في روسيا '' .. وإخوانه السلفيون : ''راك عيقتي بزاف'' ﻿

نشــر محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورا بماكدونالدز في روسيا، وذلك على غرار عشرات الصور التي يلتقطها وينشرها كل يوم وهو يواكب مونديال روسيا 2018.

شوف تيفي

نشــر محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورا بماكدونالدز في روسيا، وذلك على غرار عشرات الصور التي يلتقطها وينشرها كل يوم وهو يواكب مونديال روسيا 2018.



وجاء في تدوينة السلفي السابق والمعتقل على إثر أحداث 16 ماي الإرهابية : ''ماشي من عادتي نحط صوري فـ (ماكدونالدز) واخا تناكل فيه مرة مرة..ولكن هاد ماكدونالدز بالخصوص ضروري منتصور معاه...علاش زعما؟'' وأردف في ذات التدوينة ''ها واحد المساعدة: هاد ماكدونالدز جا ف ساحة بشكين (يقصد الشاعر الروسي بوشكين).. والجواب دون غوغلة عافاكوم''.

وتفــاعل العديد من الفيسبوكيين مع تدوينة أبوحفص بنوع من الاستهزاء والسخرية من الشيخ السلفي الذي كان يدعو إلى مقاطعة ''ماكدونالدز'' والتحول الغريب في شخص الرجل بعد العقوبة الحبسية التي قضاها والتقلب الكبير الذي جعل رفاقه السلفيين يصفونه بــ''الرجل اللي باع الماتش...'' وعلق البعض بــ''راك عيقتي بزاف'' وذلك بسبب نشر أبوحفص العديد من صور ''سيلفي'' مع أماكن متعددة بروسيا مما اعتبره إخوانه بالأمس و المحسوبين على التيار السلفي باستفزاز عقيدتهم.