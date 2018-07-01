 مثيـــر وبالفيديو..آلاف المحتجين يستهزؤون بعلاقة ترامب بالسعودية والإمارات ﻿
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مثيـــر وبالفيديو..آلاف المحتجين يستهزؤون بعلاقة ترامب بالسعودية والإمارات | دولي

مثيـــر وبالفيديو..آلاف المحتجين يستهزؤون بعلاقة ترامب بالسعودية والإمارات

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مثيـــر وبالفيديو..آلاف المحتجين يستهزؤون بعلاقة ترامب بالسعودية والإمارات

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 17:40 مثيـــر وبالفيديو..آلاف المحتجين يستهزؤون بعلاقة ترامب بالسعودية والإمارات | دولي
مثيـــر وبالفيديو..آلاف المحتجين يستهزؤون بعلاقة ترامب بالسعودية والإمارات
خرج الآلاف في شوارع لندن، أمس الجمعة، احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياساته، رافعين شعارات تهاجمه وتتهمه بنشر الخوف والكراهية والصراع في أنحاء العالم.

شــوف تيفي

 خرج الآلاف في شوارع لندن، أمس الجمعة، احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياساته، رافعين شعارات تهاجمه وتتهمه بنشر الخوف والكراهية والصراع في أنحاء العالم.

وظهر متظاهرون يتنكرون بزي ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ومثل المتظاهرون المتنكرون العلاقة بين الثلاثة بطريقتهم الخاصة، إذ ظهر ترامب يجر خلفه ابن سلمان وابن زايد من يديهما بعد أن ربطهما.

وانتقد المشاركون في المسيرة الحاشدة، سياسة ترامب في الهجرة والمناخ و''البريكست''، والتمييز ضد المسلمين وصفقة القرن، وهتف المشاركون لفلسطين، مطالبين بالحرية لها، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وشعارات مثل ''ترامب مغفل''، و''لا لترامب لا للحرب''.

وركزت اللافتات أيضا على قضايا مختلفة، مثل شعار ''كلنا متساوون''، و''سباق ترامب للتسلح النووي''، وانتشرت عشرات الفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تستهزئ بعلاقة ترامب بكل من دول الخليج ''السعودية'' و ''الإمارات'' وسط ذهول و تفاعل عالمي مع الرسالة التي أراد المحتجون تبليغها للرأي العام الدولي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ترامب دول الخليج المحتجين

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