بنشماش يدعو إلى إعادة ترتيب خارطة طريق حزب الأصالة والمعاصرة ﻿

أكد حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال تتمة أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي عقدت صباح اليوم السبت 14 يوليوز، بقصر المؤتمرات الرباط، أبي رقراق (الولجة-سلا)، على

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أكد حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال تتمة أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي عقدت صباح اليوم السبت 14 يوليوز، بقصر المؤتمرات الرباط، أبي رقراق (الولجة-سلا)، على البقاء في خط الاستمرارية، مع مجموعة من القطائع الضرورية بعنوان بــــــارز ''ضرورة إعادة تعريف المسؤولية داخل الحزب''، واعتماد منهج جديد قائم على إفساح المجال للمشاركة الواسعة وتقاسم الأعباء والمسؤوليات.

كما دعا أمين عام ''البام''، وفق ما أورده موقع حزبه اليوم السبت 14 يوليوز، إلى إعادة ترتيب أولويات الحزب بشكل تشاركي جماعي، مشيرا إلى أنه تم صرف الكثير من الجهود بالاشتغال على قضايا زائفة، في الوقت الذي يطالب فيه جدول أعمال البلاد الحزب بتعبئة كل طاقاته للاشتغال عليها.

وشدد أمين عام حزب الجرار، على أن يد الحزب ممدودة للجميع، قائلا: '' أقول لمن غادرونا لأي سبب كان: عودوا فالحزب والبلد يحتاجكم''، وأضاف، ''إن الحزب مصمم على القيام بالمراجعات الصارمة والضرورية تجاه بعض السلوكات المرفوضة''.

وأكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على ثقافة النقد الذاتي الموضوعي المسكون بهواجس التصحيح البناء.