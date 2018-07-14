بالصورة..شوفو حالة شاطئ ضريح سيدي عبد الرحمان بالبيضاء..أزبال وملابس داخلية نسائية ومخلفات سحر وشعوذة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه السبت 14 يوليوز، بصورة مثيرة، تظهر الحالة التي أصبح عليها شاطئ ضريح سيدي عبد الرحمان بالبيضاء، نظرا لانتشار النفايات والأزبال التي حولت رماله الصفراء إلى سوداء.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه السبت 14 يوليوز، بصورة مثيرة، تظهر الحالة التي أصبح عليها شاطئ ضريح سيدي عبد الرحمان بالبيضاء، نظرا لانتشار النفايات والأزبال التي حولت رماله الصفراء إلى سوداء.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن مياه شاطئ ضريح سيدي عبد الرحمان الملاصق لشاطئ عين الذئاب، ألقت بكميات مهمة من الأزبال والنفايات، مشيرا إلى أن المثير والخطير هو وجود ملابس داخلية نسائية و''جيف'' دواجن، تستخدم في أعمال سحر وشعوذة بالضريح.



وأكد ذات المصدر أن بعض الأنشطة الممارسة بالقرب من قنطرة ضريح سيدي عبد الرحمان، كبيع المواد الغذائية، تتسبب كذلك في تلويث الشاطئ وجعله مكانا لرمي الأزبال والنفايات.