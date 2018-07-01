 توقيع اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيع اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018 | بوليتيك

توقيع اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018

درجة الحرارة تبلغ مستويات قياسية‎ | كاريكاتير شوف تيفي

درجة الحرارة تبلغ مستويات قياسية‎

بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري | بوليتيك

بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري

يا ربي السلامة..فارس تفركع عليه البارود في حركة ديال التبوريدة فموسم الكارة+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..فارس تفركع عليه البارود في ''حركة'' ديال التبوريدة فموسم الكارة+صور

مثير..المدمنون على ممارسة الجنس ومشاهدة الأفلام الإباحية مشاو فيها | مجتمع

مثير..المدمنون على ممارسة الجنس ومشاهدة الأفلام الإباحية مشاو فيها

نــايضة بالمعقول في حزب البيجيدي بسبب هجوم حامي الدين على المؤسسة الملكية..و وزراء العثماني في قفص الاتهام | بوليتيك

نــايضة بالمعقول في حزب ''البيجيدي'' بسبب هجوم ''حامي الدين'' على المؤسسة الملكية..و وزراء العثماني

جهات عليا تدخل على خط صفقة المليار دولار للوزير العلمي وتقوم بتجميدها | بوليتيك

جهات عليا تدخل على خط صفقة ''المليار دولار'' للوزير العلمي وتقوم بتجميدها

عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة الدوليو ومواد التنظيف بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف بقلعة السراغنة

نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ظروف جيدة جدا | بوليتيك

نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ''ظروف جيدة جدا''

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

توقيع اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 16:30 توقيع اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018 | بوليتيك
توقيع اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018
وقع وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ووزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، اليوم السبت بوجدة، اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018.

شوف تيفي

وقع وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ووزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، اليوم السبت بوجدة، اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الثقافة والاتصال المغربي أن هذا الحدث يشهد على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، وهي العلاقات الضاربة في عمق التاريخ، لافتا إلى أن الروابط التي جمعت بين مدينتي القدس ووجدة أسطع نموذج لهذه الوشائج الأخوية المتجددة.

وقال إن توقيع اتفاقية التوأمة لا ينحصر في مجرد التزامات محددة زمنيا بين الطرفين، ولكنه شهادة رمزية على التاريخ المشترك، مؤكدا أن وجدة، وهي تحتفل باختيارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2018، تستحضر هذا البعد الحضاري في برنامج أنشطتها المخلد لهذا الحدث الثقافي العربي الذي تتواصل فعالياته إلى غاية مارس 2019.

وتابع الأعرج أن اختيار الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش رمزا للثقافة العربية برسم 2018 من طرف اللجنة الدائمة للثقافة العربية جاء ليفتح أمام المدينة الألفية آفاقا رحبة للاحتفال بالثقافة الفلسطينية في أبهى تجلياتها.

وذكر الوزير بما تضطلع به لجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، من أدوار ريادية، إذ حرص فضلا عن أوجه الدعم السياسي والدبلوماسي المتواصل للقضية الفلسطينية ومكانة القدس الشريف، على إشراك كل المغاربة في هذا الدعم الموصول من خلال وكالة بيت مال القدس التي استطاعت أن تحقق العديد من المشاريع بمدينة القدس والتي مازالت تعمل على رفع إيقاع تحقيق مخطط عملها بجميع مقوماته.

من جانبه، سجل وزير الثقافة الفلسطيني أن اتفاقية التوأمة بين القدس ووجدة تؤكد عمق وأصالة العلاقات التي تربط فلسطين مع المغرب، مبرزا أوجه الدعم الذي قدمته المملكة للشعب الفلسطيني.

وقال، في هذا الصدد، إن ''وجودنا في وجدة هو تعبير عن الامتنان العميق للدور الذي تضطلع به المملكة، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، على كافة الأصعدة، وهو رسالة تقدير لهذه المدينة، ونحن نشعر بالفخر والامتنان لوجودنا بين أشقائنا في المغرب''.

وأضاف بسيسو، رئيس اللجنة الوطنية للقدس عاصمة الثقافة العربية الدائمة، أن ''الثقافة تعد إحدى الركائز المهمة التي نحاول من خلالها مواجهة سياسات الاحتلال لعزل القدس العاصمة عن عمقها العربي والإنساني (...) والثقافة هي إحدى الوسائل التي يقاوم بها شعبنا تدمير التاريخ وطمس الحقائق''.

وجرى حفل توقيع اتفاقية التوأمة، الذي تميز على الخصوص بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي ومنتخبين وباحثين، على هامش ندوة حول ''علاقة الجهة الشرقية بالقدس''، نظمت في إطار الاحتفاء بمدينتي القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة للثقافة العربية للعام 2018.

وفي أبريل الماضي، أعطيت الانطلاقة الرسمية لاحتفالية ''وجدة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2018''، التي تنظم تحت الرعاية الملكية محمد السادس.

وجرى ذلك خلال حفل نظم بمسرح محمد السادس بوجدة، ترأسه وزير الثقافة والاتصال والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سعود هلال الحربي، بحضور عدد من الوزراء والسفراء العرب ومسؤولي هيئات ثقافية عربية وعدة شخصيات أخرى.

ويشمل برنامج هذه الاحتفالية، التي تنظم تحت شعار ''وجدة الألفية عنوان الثقافة العربية''، تظاهرات ثقافية وفنية كبرى ذات بعد وطني وعربي ودولي، علاوة على تكريم العديد من الشخصيات الثقافية.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الملك المغرب محمد السادس وزير الثقافة شخصيات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري | بوليتيك

بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري

نــايضة بالمعقول في حزب البيجيدي بسبب هجوم حامي الدين على المؤسسة الملكية..و وزراء العثماني في قفص الاتهام | بوليتيك

نــايضة بالمعقول في حزب ''البيجيدي'' بسبب هجوم ''حامي الدين'' على المؤسسة الملكية..و وزراء العثماني في قفص الاتهام

جهات عليا تدخل على خط صفقة المليار دولار للوزير العلمي وتقوم بتجميدها | بوليتيك

جهات عليا تدخل على خط صفقة ''المليار دولار'' للوزير العلمي وتقوم بتجميدها

نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ظروف جيدة جدا | بوليتيك

نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ''ظروف جيدة جدا''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حينما تتحول رقصة أحيدوس إلى سنفونية أمزيغية تتكون من حوالي 200 شخص | بــووز
منذ 2 ساعات

حينما تتحول رقصة أحيدوس إلى سنفونية أمزيغية تتكون من حوالي 200 شخص

فيديو يهز المغاربة..سحور خطير وغريب لقاوه في وسط طائر بوعميرة بموسم ديال التبوريدة بمديونة | قنوات أخرى

فيديو يهز المغاربة..سحور خطير وغريب لقاوه في وسط طائر ''بوعميرة '' بموسم ديال التبوريدة بمديونة

بالفيديو..هكذا تفاعلت جماهير مهرجان إفران مع أهازيج وإيقاعات الموسيقى الأمازيغية | بــووز

بالفيديو..هكذا تفاعلت جماهير مهرجان إفران مع أهازيج وإيقاعات الموسيقى الأمازيغية

بالفيديو..شوفو حالة عامل بفندق شرملو المهاجر المغربي اللي حيح وبغا ينتاحر وسط كازا | بــووز

بالفيديو..شوفو حالة عامل بفندق شرملو المهاجر المغربي اللي حيح وبغا ينتاحر وسط كازا

﻿

آخر المستجدات

توقيع اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018 | بوليتيك
منذ 2 دقائق

توقيع اتفاقية توأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018

درجة الحرارة تبلغ مستويات قياسية‎ | كاريكاتير شوف تيفي

درجة الحرارة تبلغ مستويات قياسية‎

بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري | بوليتيك

بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري

يا ربي السلامة..فارس تفركع عليه البارود في حركة ديال التبوريدة فموسم الكارة+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..فارس تفركع عليه البارود في ''حركة'' ديال التبوريدة فموسم الكارة+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.