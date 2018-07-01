 بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري ﻿
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بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 15:30 بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري | بوليتيك
بنشماش يضيق الخناق على تيار إلياس العماري
كشفت مصادر مطلعة أن تيار إلياس العماري، لم ينسحب من الترشح للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعقد تتمة أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يومه السبت 14 يوليوز، بقصر المؤتمرات

شوف تيفي: جمال الديابي

كشفت مصادر مطلعة أن تيار إلياس العماري، لم ينسحب من الترشح للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعقد تتمة أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يومه السبت 14 يوليوز، بقصر المؤتمرات بالرباط، أبي رقراق (الولجة-سلا).

وكشف ذات المصدر، أن حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ولكي يضيق الخناق على تيار العماري، سيقرر انتخاب ممثل واحد على رأس كل جهة، وأضاف ذات المصدر، أنه تم الإبقاء على الأعضاء الذين ارتكبوا أخطاء في الولاية السابقة، وكانوا من بين أسباب الارتباك والاضطراب داخل الحزب في الأيام الماضية،حيث ارتفعت أصوات "الغاضبين" مطالبين بإقالتهم.

 

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شوف تيفي المغرب بنشماش يضيق الخناق تيار إلياس العماري

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