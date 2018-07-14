يا ربي السلامة..فارس تفركع عليه البارود في ''حركة'' ديال التبوريدة فموسم الكارة+صور ﻿

استقبلت مستعجلات المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، أمس الجمعة 13 يوليوز، فارسا، أصيب بجروح جد بليغة على مستوى يده اليسرى، خلال مشاركته في ''حركة'' موسم التبوريد ''العركة'' المقام بمنطقة الكارة.

''شوف تيفي''



استقبلت مستعجلات المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، أمس الجمعة 13 يوليوز، فارسا، أصيب بجروح جد بليغة على مستوى يده اليسرى، خلال مشاركته في ''حركة'' موسم التبوريد ''العركة'' المقام بمنطقة الكارة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الحادث أن الفارس كان رفقة زميله فوق حصان واحد خلال ''الحركة''، وخلال محاولته إطلاق البارود من البندقية، انفجرت هذه الأخيرة، ما تسبب في بتر يده اليسرى، ليتم نقله إلى المركز الصحي بالكارة، ومنه إلى مستشفى ابن رشد نظرا لخطورة حالته.

وأكد المصدر ذاته أن المثير في الحادث، عدم تدخل المسؤولين عن الموسم لتقديم يد المساعدة للفارس المصاب بالرغم من السيولة المالية المهمة المخصصة لإقامة ''موسم العركة''.