مثير..المدمنون على ممارسة الجنس ومشاهدة الأفلام الإباحية مشاو فيها ﻿

طالبت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، بعدم إدراج ''الإدمان الجنسي''، الذي صنف كنوع من أنواع الإدمان، ضمن أمراض الاضطرابات العقلية.

"شوف تيفي"

طالبت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، بعدم إدراج "الإدمان الجنسي"، الذي صنف كنوع من أنواع الإدمان، ضمن أمراض الاضطرابات العقلية.

وحسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم"، يومه السبت 14 يوليوز، نقلا عن مجلة "Science Alert‎" فإن العلماء والأطباء، يعتقدون أن الإدمان الجنسي يجب معاملته على قدم المساواة مع أمراض الإدمان الأخرى، كما حدث قبل مدة، حيث أدرجت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ألعاب الفيديو ضمن قوائم الأمراض، والتي ضمت سابقا الإدمان على الكحول والمخدرات.

وأوضح الموقع الروسي أن الأطباء، أعلنوا إمكانية اعتماد بعض برامج علاج الإدمان على الكحول أو الحشيش، لتصبح ملائمة لعلاج الإدمان الجنسي، ووضعوا برنامج التعافي من 12 خطوة، يتم فيه استخدام الأدوية بالتوازي مع جلسات الاستشارات مع طبيب نفسي، مشيرا إلى أن الأطباء لاحظوا أن ممارسة الجنس ومشاهدة الأفلام الإباحية يمكن أن تولد الإدمان، لكنه لا يشكل تداعيات خطيرة في العادة إلا لدى حالات فردية قليلة.