 نــايضة بالمعقول في حزب ''البيجيدي'' بسبب هجوم ''حامي الدين'' على المؤسسة الملكية..و وزراء العثماني في قفص الاتهام ﻿
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نــايضة بالمعقول في حزب ''البيجيدي'' بسبب هجوم ''حامي الدين'' على المؤسسة الملكية..و وزراء العثماني في قفص الاتهام

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 14:26 نــايضة بالمعقول في حزب البيجيدي بسبب هجوم حامي الدين على المؤسسة الملكية..و وزراء العثماني في قفص الاتهام | بوليتيك
نــايضة بالمعقول في حزب ''البيجيدي'' بسبب هجوم ''حامي الدين'' على المؤسسة الملكية..و وزراء العثماني في قفص الاتهام
يعيش حزب العدالة و التنمية خلال الأيــــام الأخيــرة على صفيح ساخن وانشقاقات في صفوفه و الغضب يواجه القيادي في الحزب و نائب رئيس برلمان البيجيدي عبد العالي حامي الدين، و ذلك بعد تطاوله على المؤسسة

شوف تيفي

 يعيش حزب العدالة و التنمية خلال الأيــــام الأخيــرة على صفيح ساخن وانشقاقات في صفوفه و الغضب يواجه القيادي في الحزب و نائب رئيس برلمان البيجيدي عبد العالي حامي الدين، و ذلك بعد تطاوله على المؤسسة الملكية في مقطع فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للحزب خلال الجلسة الأولى للحوار الداخلي الذي فتحه الحزب الأسبوع الماضي بضواحي الخميسات.

 وتستعد قيادة الحزب الأغلبي لمواجهة تصريحات القيادي المتهم بمقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد ، بقرار تأديبي قد يصل لتجميد عضويته ، كما أن لجنة التحقيق في نشر تعقيب القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، عبر الموقع الرسمي للحزب عرفت انسحاب أحد أعضاء اللجنة، قبل شروعها في عملها، وذلك لأنه علم أن اللجنة مطالبة بالتحقيق مع قياديين في الحزب بسب تورطهم في الوقوف وراء نشر مقطع الفيديو عبر الموقع الرسمي للحزب، وأن التحقيق لن يتوقف عند تقنيي الموقع فقط .

 وتداول بعض أعضاء شبيبة الحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' تدوينات يهاجمون من خلالها قيادات في الحزب ووزراء بحكومة العثماني ، مما يبرز أن واقعة نشر مقطع مجزء من مداخلة ''حامي الدين'' أمام أعضاء حزبه ستكون له تداعيات على الحزب داخليا، ومن شأنه أن يعمق الشرخ الحاصل في هياكله وبين قياداته.


وجدير بالذكر أن حامي الدين و في كلمة ألقاها أمام أعضاء الحزب قال : ''الملكية بشكلها الحالي، معيقة للتقدم والتطور والتنمية'' ونشرها الموقع الرسمي للبيجيدي وتم حذفها فيما بعد .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العثماني عبد الإله ابن كيران الحكومة

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