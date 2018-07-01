 عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف بقلعة السراغنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة الدوليو ومواد التنظيف بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف بقلعة السراغنة

نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ظروف جيدة جدا | بوليتيك

نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ''ظروف جيدة جدا''

فيديو مثير .. مواطن يحتج داخل مصلحة الحالة المدنية بجماعة إنزكان على بطء الخدمات الإدارية وموظف يحاول الاعتداء عليه | حوادث و حقوق

فيديو مثير .. مواطن يحتج داخل مصلحة الحالة المدنية بجماعة إنزكان على بطء الخدمات الإدارية وموظف

الأمم المتحدة توافق على النص النهائي لـالميثاق العالمي حول الهجرة | بوليتيك

الأمم المتحدة توافق على النص النهائي لـ''الميثاق العالمي حول الهجرة''

فيديو جد مثير..منقبة سعودية مشات فيها بعدما عنقات فنان مشهور خلال إحيائه لسهرة في قلب مكة | منوعات

فيديو جد مثير..منقبة سعودية مشات فيها بعدما عنقات فنان مشهور خلال إحيائه لسهرة في قلب مكة

عاجل...شاحنة لنقل النفايات بأكادير تحول عامل نظافة لأشلاء | حوادث و حقوق

عاجل...شاحنة لنقل النفايات بأكادير تحول عامل نظافة لأشلاء

سخــرية فيسبوكية كبيرة بسبب تغيير شوارع عاصمة سوس إلى أسماء مدن وحارات فلسطينية | بوليتيك

سخــرية فيسبوكية كبيرة بسبب تغيير شوارع عاصمة سوس إلى أسماء مدن وحارات فلسطينية

حجز بضائع مهربة بقيمة تفوق 1,3 مليون درهم بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

حجز بضائع مهربة بقيمة تفوق 1,3 مليون درهم بمدينة طنجة

توقف تطبيق مسنجر فيسبوك عن العمل بالعديد من الدول | نت 2.0

توقف تطبيق ''مسنجر فيسبوك'' عن العمل بالعديد من الدول

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 12:50 عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة الدوليو ومواد التنظيف بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق
عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف بقلعة السراغنة
اندلع قبل قليل من يومه السبت 14 يوليوز، حريق مهول داخل معمل خاص بصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف، يوجد على مستوى جماعة واركي بمنطقة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

''شوف تيفي''

اندلع قبل قليل من يومه السبت 14 يوليوز، حريق مهول داخل معمل خاص بصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف، يوجد على مستوى جماعة واركي بمنطقة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن هذا الحريق والذي تجهل أسبابه إلى حدود الساعة، اندلع فجأة ودون سابق إنذار داخل المعمل، مشيرا إلى أن طبيعة المواد المتواجدة به، ساهمت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وأكد المصدر ذاته أن شاحنة الوقاية المدنية الخاصة بمنطقة العطاوية، عجزت عن السيطرة على الحريق، ليتم طلب تعزيزات أخرى من مدينة قلعة السراغنة، حتى يتم إخماد ألسنة النيران التي خلفت خسائر مادية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي خسائر مادية الوقاية المدنية منطقة العطاوية النيران مواد التنظيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو مثير .. مواطن يحتج داخل مصلحة الحالة المدنية بجماعة إنزكان على بطء الخدمات الإدارية وموظف يحاول الاعتداء عليه | حوادث و حقوق

فيديو مثير .. مواطن يحتج داخل مصلحة الحالة المدنية بجماعة إنزكان على بطء الخدمات الإدارية وموظف يحاول الاعتداء عليه

عاجل...شاحنة لنقل النفايات بأكادير تحول عامل نظافة لأشلاء | حوادث و حقوق

عاجل...شاحنة لنقل النفايات بأكادير تحول عامل نظافة لأشلاء

حجز بضائع مهربة بقيمة تفوق 1,3 مليون درهم بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

حجز بضائع مهربة بقيمة تفوق 1,3 مليون درهم بمدينة طنجة

مؤلم..العثور على جثة شاب بمدينة الناظور | حوادث و حقوق

مؤلم..العثور على جثة شاب بمدينة الناظور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو يهز المغاربة..سحور خطير وغريب لقاوه في وسط طائر بوعميرة بموسم ديال التبوريدة بمديونة | قنوات أخرى
منذ 29 دقيقة

فيديو يهز المغاربة..سحور خطير وغريب لقاوه في وسط طائر ''بوعميرة '' بموسم ديال التبوريدة بمديونة

بالفيديو..هكذا تفاعلت جماهير مهرجان إفران مع أهازيج وإيقاعات الموسيقى الأمازيغية | بــووز

بالفيديو..هكذا تفاعلت جماهير مهرجان إفران مع أهازيج وإيقاعات الموسيقى الأمازيغية

بالفيديو..شوفو حالة عامل بفندق شرملو المهاجر المغربي اللي حيح وبغا ينتاحر وسط كازا | بــووز

بالفيديو..شوفو حالة عامل بفندق شرملو المهاجر المغربي اللي حيح وبغا ينتاحر وسط كازا

نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة مريضة ومحتاجة لعملية جراحية مهمة بـ 6 المليون | حالة خاصة

نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة مريضة ومحتاجة لعملية جراحية مهمة بـ 6 المليون

﻿

آخر المستجدات

عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة الدوليو ومواد التنظيف بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق
منذ 34 دقيقة

عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف بقلعة السراغنة

نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ظروف جيدة جدا | بوليتيك

نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ''ظروف جيدة جدا''

فيديو مثير .. مواطن يحتج داخل مصلحة الحالة المدنية بجماعة إنزكان على بطء الخدمات الإدارية وموظف يحاول الاعتداء عليه | حوادث و حقوق

فيديو مثير .. مواطن يحتج داخل مصلحة الحالة المدنية بجماعة إنزكان على بطء الخدمات الإدارية وموظف

الأمم المتحدة توافق على النص النهائي لـالميثاق العالمي حول الهجرة | بوليتيك

الأمم المتحدة توافق على النص النهائي لـ''الميثاق العالمي حول الهجرة''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.