عاجل..حريق مهول داخل معمل لصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف بقلعة السراغنة ﻿

اندلع قبل قليل من يومه السبت 14 يوليوز، حريق مهول داخل معمل خاص بصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف، يوجد على مستوى جماعة واركي بمنطقة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

''شوف تيفي''

اندلع قبل قليل من يومه السبت 14 يوليوز، حريق مهول داخل معمل خاص بصناعة ''الدوليو'' ومواد التنظيف، يوجد على مستوى جماعة واركي بمنطقة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن هذا الحريق والذي تجهل أسبابه إلى حدود الساعة، اندلع فجأة ودون سابق إنذار داخل المعمل، مشيرا إلى أن طبيعة المواد المتواجدة به، ساهمت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وأكد المصدر ذاته أن شاحنة الوقاية المدنية الخاصة بمنطقة العطاوية، عجزت عن السيطرة على الحريق، ليتم طلب تعزيزات أخرى من مدينة قلعة السراغنة، حتى يتم إخماد ألسنة النيران التي خلفت خسائر مادية.